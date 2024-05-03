丰田汽车北美公司(TMNA) 已正式将其 TMNA 加州研发办公室更名为北美氢能总部(H2HQ)。这一战略举措凸显了丰田对氢燃料电池技术开发和商业化的持续致力于。位于加州的新总部将专注于氢燃料电池应用和相关技术的进步，巩固丰田作为北美零排放技术领导者的地位。

主要亮点：

设施更名： TMNA 研发加州办事处现为北美氢能总部。

增强的功能： H2HQ 拥有更新的研发设施，包括丰田最大的测功机和加氢站。

未来计划： 预计增加的内容包括灵活的微电网、可持续的客户教育中心和其他创新功能。

长期承诺： 三十多年来一直致力于氢燃料电池技术的开拓，并计划不断改进和扩展。

丰田汽车北美公司总裁兼首席执行官特德·小川表示：“丰田开发氢燃料电池电动解决方案已有三十多年的历史，我们将继续推进这种可扩展的零排放技术，作为我们电气化产品组合的一部分。” “将该设施更名为北美氢总部代表了我们在燃料电池开发领域的领导地位，创造了实际产品以帮助减少碳排放。”

该设施已经拥有推动这些举措向前发展的重要资产，例如为轻型和重型车辆提供服务的综合加氢站。 H2HQ 拥有丰田最大的测功机（1.2 MW）和各种测试平台，设备齐全，可以处理广泛的燃料电池应用测试和开发。

加州参议员乔什·纽曼 (Josh Newman) 表达了他的支持：“我很高兴丰田将其北美氢能总部设在金州，以兑现其对加州的长期承诺。那里所做的工作以及全州的绿色氢倡议正在推动加州迈向充满活力的清洁能源经济，这也将减少碳排放并促进环境管理，同时扩大加州在这一重要领域的领导地位。”

除了汽车应用外，H2HQ 还将探索氢的非汽车用途，例如固定发电。最近的项目包括为科罗拉多州国家可再生能源实验室开发一台 1MW 燃料电池发电机，以及与科勒合作设计的原型固定式发电机，为华盛顿一家医疗机构提供紧急备用电源。

展望未来，丰田计划在总部推出更多教育和可持续举措，包括一个新的客户教育中心，旨在吸引公众并向公众宣传氢技术的潜力。