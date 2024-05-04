2024 款讴歌 ZDX和 ZDX Type S纯电动车型已开始抵达经销商处，这标志着讴歌首次进军电动汽车市场的一个重要里程碑。这些新车型拥有313 英里的 EPA 续航里程等级和先进的直流快速充电功能，使车辆在短短 10 分钟内即可增加81 英里的续航里程。在获得 7,500 美元的联邦全额税收抵免后，起价定为57,000 美元，这使得这款高性能车辆对潜在的电动汽车买家来说既方便又有吸引力。

主要亮点

价格实惠： 联邦税收抵免后起价为 57,000 美元。

扩展续航里程： 313 英里 EPA 续航里程，带快速充电选项。

强大的性能： 近 500 马力和 544 磅英尺。扭矩。

数字销售流程： 全新的全渠道方法，带来直观的购买体验。

全面的充电解决方案： 包括访问主要充电网络和创新的家庭充电选项。

ZDX Type S被描述为有史以来最强大的 Acura 车型，配备了经过性能调校的双电机 AWD 动力系统。这种配置可提供令人印象深刻的接近500 最大马力和544 磅英尺的重量。的扭矩。两种 ZDX 车型都有资格获得联邦 7,500 美元的电动汽车税收抵免，确保在购买时节省额外费用。

讴歌集成了全新的全渠道数字销售流程，以简化购买体验。该系统允许客户在线配置和订购 ZDX、获取交货日期并通过Acura EV® 移动应用程序获得客户支持。该应用程序不仅可以方便购买和跟踪新款 ZDX，还可以将车主与 Acura Concierge 联系起来以进行任何查询。

全面的充电解决方案

讴歌通过提供广泛的充电解决方案超越了自己。新款 ZDX 的车主可以使用美国最大的公共快速充电网络，包括特斯拉超级充电站以及 EVgo 和 Electrify America 等其他充电站。该车配备了符合北美充电标准（NACS）的组合充电系统（CCS）端口，确保了各种充电站的广泛兼容性和易用性。

此外，即将推出的IONNA充电网络将加强基础设施建设，计划在北美建立超过30,000个高功率充电站。 Acura ZDX 车主将受益于建议零售价中包含的三种充电套餐之一，其中包括公共充电积分、充电设备和家庭设置安装积分。

Acura EV® 移动应用程序使车主能够直接从智能手机定位充电站、管理付款和访问订阅计划，进一步丰富了用户体验，使 Acura ZDX 不仅仅是一辆汽车，而是一个全面的电动出行解决方案。