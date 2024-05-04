城市空中交通新创公司 Joby Aviation 今天宣传其eVTOL开发的最新里程碑，并表示已完成预生产飞机的测试，现在将使用其量产型 eVTOL 原型机进行空中认证。

Joby Aviation目前是其日益增长的先进空中机动 (AAM) 领域中最突出、最有前景的电动垂直起降 (eVTOL) 空中出租车开发商之一。

我们看到该公司于 2023 年 10 月实现了首次载有飞行员的飞行，然后在纽约市进行了现场演示 – 所有这些都是为了计划 于 2025 年开始全面的空中出租车运营。

在获得数百万美元的初始资金和加利福尼亚州的一笔拨款后，Joby 开始在美国建立 eVTOL 生产。此后，我们看到 Joby 继续使用预生产的 eVTOL 模型进行测试，该模型现已完成并将进入下一个开发阶段。

根据Joby Aviation 今天早些时候发布的消息，该公司已正式结束了为期四年的 eVTOL 测试，使用两架预生产原型机进行了 1,500 多次联合飞行，最终飞行里程超过 33,000 英里。

在这些已完成的航班中，有 100 多次是在机上配备人类飞行员的情况下进行的，这是未来飞行认证和商业空中出租车运营的关键一步。

Joby 表示，随着预生产原型 eVTOL 测试现已完成，它将专注于使用其生产原型的飞行，并准备在获得全面商业适航认证的过程中开始信用飞行测试。

当商业运营（希望）在未来几年开始时，Joby 的 eVTOL 空中出租车将能够以高达 200 英里/小时的速度运送一名飞行员和四名乘客，一次充电可行驶超过 150 英里——所有这些的噪音污染都比普通飞机低得多直升机和零排放。

这些空中出租车业务很可能会在阿拉伯联合酋长国开始，因为Joby今年二月签署了一份为期六年的迪拜空中出租车业务独家协议。