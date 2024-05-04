路虎揽胜 的

首款全电动原型车正在取得重大进展，目前正在瑞典冰冷的环境中接受严格的测试。路虎揽胜电动车型正在被推向极限，确保它们满足高标准的质量和性能，特别是在极端天气条件下。

主要亮点：

原型测试：全电动路虎揽胜原型车已在瑞典结冰的湖泊上进行了测试，强调了它们在严寒（温度低至 -40°C）下的强大能力。

设计和制造：原型车采用现代全黑设计，忠实于路虎揽胜的传统。其裸露的外观展示了卓越的制造质量。

先进的推进和牵引：这些车辆配备了新的内部电力推进系统和创新的牵引控制系统，可在结冰和低抓地力路面上提供增强的性能。

综合开发：经过长达一年的组件和虚拟开发过程，路虎揽胜电动车将成为该系列中最安静、最精致的车型。

创新设计和耐用性

首次亮相的路虎揽胜电动原型车保持了时尚、现代主义的设计，与该品牌的血统保持一致。其高品质构造的暴露，标志着其在设计和工程方面向前迈出了自信的一步。这款新车型有望将豪华旅行与先进的电力推进相结合，为未来电动汽车树立标杆。

跨越极限的性能

从寒冷的北极圈到中东的酷热环境，卓越的测试条件都展示了电动路虎揽胜的能力。重点是车辆的电池和电动驱动单元 (EDU)，这对于确保恶劣条件下的可靠性和性能至关重要。

彻底改变牵引力控制

路虎揽胜电动车引入了突破性的牵引力控制系统，可在湿滑路面上提供前所未有的性能。该系统允许单独的车轮打滑管理，显着减少扭矩反应时间并增强整体车辆控制。发展与期望

“纯电动路虎揽胜——意味着路虎揽胜一贯的奢华、精致和功能，加上近乎静音的全电动推进；轻松顺畅、轻松的旅程。为了确保不遗余力，我们的物理测试和开发计划正在顺利进行，所有这些都是为了将​​路虎揽胜电动车推向极致，以确保其性能在到达您手中时保持无与伦比的性能。”产品执行总监 Thomas Mueller 说道。工程。

这项全面的测试和开发工作是该品牌承诺提供卓越电动汽车的一部分，该汽车符合路虎揽胜的豪华和性能标准，标志着迈向电动汽车未来的雄心勃勃的一步。