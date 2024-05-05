戴姆勒希望其努力能够展示其电动卡车在现实场景中的有效性，最终刺激销售——但证明其产品可以完成这项工作只是等式的一部分。 DTNA 还向客户表明，在可持续发展和脱碳方面，它已做好“言行一致”的准备。

“我们对可持续发展的承诺贯穿了整个价值链，”DTNA 运营和特种车辆高级副总裁 Jeff Allen 表示。 “当我们见证电动汽车（例如 Freightliner eCascadia 和 Freightliner eM2 卡车）在我们的物流网络中的采用时，我们不仅在推动可持续发展，而且还为适应性强且强大的电动物流解决方案奠定了基础。”

为此，DTNA 宣布计划到 2039 年，欧洲、美国和日本直接供应商的所有新产品和服务实现碳中和，并提醒我们波特兰卡车制造厂（Freightliner eCascadia 和 eM2 的生产地） ）自 2020 年起已实现二氧化碳中和。DTNA 表示，到 2025 年，其卡车工厂将实现 100% 的卡车工厂生产二氧化碳中和。

背景知识：戴姆勒股份公司（Daimler AG）早前正式更名为梅赛德斯-奔驰集团股份公司（Mercedes-Benz Group AG）。新的梅赛德斯-奔驰集团包含梅赛德斯-奔驰、梅赛德斯-AMG、梅赛德斯-迈巴赫和梅赛德斯-EQ在内的乘用车品牌，以及轻型商务车业务。