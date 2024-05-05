科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2024.04.29-2024.05.05）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

过去的这一周里，微软在东南亚留下了足够深刻的足迹。

如正文所述，在于周一公布了将在印尼投资17亿美元建设云和人工智能基础设施后，在随后的时间内，微软也先后公布了在泰国和马来西亚的未来部署规划。

其中，微软将在泰国建设一个新的数据中心区域，并将为泰国超过 10 万人提供人工智能技能培训机会。而针对马来西亚，该地区不仅将承载其22亿美元的投资（同样用于建设新的云和人工智能基础设施），同样的，微软也承诺，将为马来西亚的20万人创造人工智能技能机会（指培训及相关支持）。

值得一提的是，不仅仅是上述已经公布了具体规划的国家，就整个东南亚而言，微软也在相关声明中表示：到2025年，公司希望为东盟成员国的250万人提供人工智能技能机会。而从这些内容出发，或者说从人工智能出发，不难发现，微软在这个新兴市场中寄托了一个庞大的野心。

当然，尽管东南亚的人工智能领域仍处于相对起步的阶段，有数据指出，到2030年，人工智能将为东南亚GDP贡献近1万亿美元的份额。作为对比，2022年期间，东盟十国的GDP总额为近3.6万亿美元，且这一数字有望在2030年达到8万亿美元。

携手OpenAI，微软已经再度走在了这场以人工智能为风帆的技术革新浪潮前沿。而当它从东南亚启程，这里也将从中开启另一段篇章。

好了话不多说，让我们进入本周正题。

产业&动态

微软将在印尼投资17亿美元：动点出海获悉，微软今日宣布，未来4年内，将在印尼投资17亿美元用于在该国建设新的云和人工智能基础设施。该巨头在声明中指出，本次投资为微软在印尼29年来的最大单笔投资。

根据声明，本次投资资金也计划用于在印尼为84万人提供人工智能技能机会（即技能培训和支持），并且也将为该国不断发展壮大的开发者社区提供支持。

微软将在泰国建设新数据中心：微软周三表示，将在泰国建设一个新的数据中心区域。微软在一份声明中表示，数据中心区域将扩大微软超大规模云服务的可用性。该公司强调，这一举措将使泰国能够发掘最新人工智能技术带来的重大经济和生产力机遇。此外，据悉，微软还宣布了在泰国建设新的云和人工智能基础设施的重大承诺，并且该公司也表示，将为泰国超过 10 万人提供人工智能技能培训机会，并支持该国不断壮大的开发者社区。

微软将在马来西亚投资22亿美元：微软周四宣布，将在未来四年内对马来西亚投资22亿美元，以支持该国的数字化转型。据悉，这是该公司在马来西亚32年以来最大的单笔投资。

微软在一份声明中表示，其投资包括在马来西亚建设云和人工智能基础设施；为马来西亚额外的20万人创造人工智能技能机会；加强与马来西亚政府的合作伙伴关系，建立国家人工智能卓越中心并增强国家的网络安全能力；支持马来西亚开发者社区的发展。微软表示，这项投资表明了其致力于将马来西亚发展为云计算和相关先进技术（包括生成式人工智能）中心的承诺。

比亚迪将在印尼建厂，预计7月动工：据悉，比亚迪已于近日宣布，计划在印尼西爪哇岛建设一家电动汽车工厂，并计划于今年7月破土动工。据介绍，该工厂占地面积预计超过108公顷，将于26年投入运营。值得一提的是，除了工厂外，比亚迪还计划在该地区建设研发和培训中心。

马来西亚汽车制造商宝腾在中国开设研发中心：据了解，马来西亚国有汽车制造商宝腾（Proton Holdings Bhd）近期在中国杭州湾开设了研发中心，以加强与现有合作伙伴浙江吉利控股有限公司（吉利）的合作，补充其在马来西亚的现有设施。据悉，该研发中心（中国）位于杭州湾吉利汽车研究院内。同时，宝腾也表示，公司将继续在马来西亚沙阿南和丹戎马林投资及扩大研发设施，并积极培养经验丰富的人才。

投融资

教育科技公司Prep获得700万美元融资：总部位于越南的语言学习和考试准备平台Prep周五宣布，已在由Cecano Management Asia和Northstar Ventures联合领投的A轮融资中筹集了700万美元。Prep在一份声明中表示，Touchstone Partners、East Ventures 和 Saison Capital 也参与了本轮融资。据悉，本次融资将使Prep扩大其团队规模，进一步完善其学习工具，并扩展到其他语言产品和其他国家。

观点&观察

新加坡早期新兴科技初创公司融资总额在23年同比增长过半：据SGInnovate发布的一份报告数据显示，过去的一年中，新加坡早期新兴科技初创公司（先进制造、农业食品/Agrifood、可持续发展、健康&生物医学科学）的总融资规模呈现出了可观增幅，较上年增长59%，达到4.02亿美元。

SGInnovate在报告中指出，尽管其融资环境在2022年经历了一段相对艰难的时刻，在农业食品和可持续发展行业的增长推动下，针对当地早期新兴科技初创公司的投资已经恢复到了21年前的水平。