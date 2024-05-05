Automobili Pininfarina受 DC 布鲁斯·韦恩 (Bruce Wayne) 启发，打造了一系列全新定制纯电动汽车。布鲁斯·韦恩 (Bruce Wayne) 的银幕形象为Automobili Pininfarina B95 hyper Barchetta和Battista hyper GT两款全新高度独家版本提供了灵感。 “Gotham”和“Dark Knight”这两个独特规格的每一个元素都经过精心设计，以赞美这位流行文化偶像的奢华生活方式，这位流行文化偶像自 1939 年首次亮相以来，出现在多种形式的娱乐和媒体中。

车辆规格

Automobili Pininfarina 打造了 B95 hyper Barchetta 和 Battista hyper GT 的两个独家版本，名为 Gotham 和 Dark Knight，具有许多独特且前所未见的技术规格。所有四辆车均由高容量 120kWh 锂离子电池和四台电机提供动力，可产生 1,900 马力。这足以让每款纯电动车型在不到两秒的时间内从 0 加速到 100 公里/小时（0 到 62 英里/小时）——比当前的一级方程式赛车还要快。

Battista 和 B95 型号均采用了受韦恩企业启发的全新 HMI 显示增强功能，其指令声音的灵感源自布鲁斯·韦恩忠实的管家兼助手阿尔弗雷德·潘尼沃斯。 Battista 型号还提供全新的性能增强规格。其中包括尾门鲨鱼鳍和前后碳纤维机翼上的百叶窗开口，以提高后空气制动器和车身侧面的整体空气动力效率。外观在侧裙和车顶上饰有韦恩企业标志，所有车型均采用独特的铝制底盘和门板，灵感来自布鲁斯·韦恩。

为了进一步强调“Dream Cars Made Real”的理念，Battista Gotham 和 Dark Knight 汽车的内饰都受益于全新的车门和车顶设计，其中车顶的大部分是弧形玻璃，以减轻车内氛围。

哥谭Gotham 规格

此设计旨在体现布鲁斯·韦恩 (Bruce Wayne) 更加温和、平民化的精致。 B95 和 Battista 型号均采用独特的棕褐色皮革装饰，中央面板采用定制绗缝，并采用棕褐色缝线。

Gotham Battista 的车身采用令人惊叹的 Argento Vittorio 光泽漆，辅以 Nero Torino 光泽漆 Goccia 车顶。为了完成外观，该品牌标志性的“F”标志采用背光设计，由拉丝和抛光的阳极氧化铝制成。 20 英寸前轮和 21 英寸后轮合金轮毂采用 Prezioso Evoluzione 亮黑色轮毂和哑光黑色槽形轮圈。

Gotham B95 的车轮与 Gotham Battista 的车轮非常相似，不同之处在于它们采用哑光黑色内圈和亮光黑色外圈，并配有泰坦卡钳和拉丝铝阳极氧化黑色轮圈中心锁环来完成外观。

黑暗骑士规格



相比之下，黑暗骑士的设计反映了布鲁斯·韦恩利用技术来在与哥谭市黑社会犯罪斗争中保持优势。这些车辆采用黑色 Alcantara 和黑色皮革内饰，并采用独特的黑色和金色双色调对比缝线。

黑暗骑士 Battista 的车身采用 Nero Profondo 光泽漆，搭配 Nero Torino “Goccia” 车顶和 Glorioso 陶瓷抛光轮圈，使外观更加完美。黑暗骑士 B95 的外观与 Battista 相匹配，同样采用陶瓷抛光轮圈。

所有四种设计都体现了韦恩企业对创新的追求和布鲁斯·韦恩自身的个性。从整个车辆中微妙地使用韦恩企业公司徽标，到定制的座椅刺绣和受阿尔弗雷德·潘尼沃斯启发的声音，这些梦想汽车是哥谭市标志性人物的体现。

本月早些时候，Automobili Pininfarina 推出了第三款名为Battista Reversario 的车型，它可以在 1.79 秒内加速 0-60 英里/小时。宾尼法利纳 (Pininfarina) 的纯电动汽车看起来都像蝙蝠侠会驾驶的车，或者至少是斗篷十字军的真实身份布鲁斯·韦恩 (Bruce Wayne) 会驾驶的车在哥谭市巡游。

除了 Battista 之外，Automobili Pininfarina 还推出了另一款名为B95 Barchetta 的车型，这是一款敞篷超级跑车，目前是地球上最昂贵的纯电动汽车。这绝对是布鲁斯·韦恩的素材。

蝙蝠侠系列背后的公司 DC 漫画和华纳兄弟也有同样的感觉，因此他们聘请了 Automobili Pininfarina 将上述两款车型改造成四款定制电动汽车，并计划向公众出售。