国际能源署 (IEA) 的一份新报告显示，太阳能和电池制造领域蓬勃发展的投资正在迅速成为全球经济的强大推动力。

IEA 的首次分析报告《推进清洁技术制造》发现，全球对太阳能、风能、电池、电解槽和热泵五种关键清洁能源技术制造的投资已增至 2000 亿美元到2023年，较2022年增长70%以上，占全球GDP增长的4%左右，占全球投资增长的近10%。

去年，太阳能光伏制造的支出增加了一倍多，而电池制造的投资则增长了约 60%。

因此，目前的太阳能光伏组件制造能力已经符合 IEA 净零排放情景下 2030 年的需求。对于电池而言，如果算上已宣布的项目，90%的制造能力将在本十年末满足净零需求。

报告发现，许多正在筹备中的项目很快就会投入运营。 2023 年清洁能源制造领域的投资中，约 40% 投资于预计于 2024 年投产的设施。对于电池而言，这一比例将上升至 70%。

清洁能源制造仍以中国为主，目前中国拥有全球80%以上的太阳能光伏组件制造能力，其次是美国和印度（占5%），欧洲仅占1%。预计这十年不会改变。

然而，报告发现，到2030年，电池制造在中国的地理集中度可能会降低。如果所有宣布的项目都得以实现，到2030年，欧洲和美国的装机容量可能分别达到全球装机容量的15%左右。

基于对 750 多家工厂的工厂级评估的新数据和分析表明，中国仍然是所有清洁能源技术成本最低的生产国。在美国和欧洲建造电池、风能和太阳能光伏制造设施的成本通常比在中国高 70-130%。

然而，这些技术的绝大多数总生产成本（70-98%）估计来自运营成本，包括能源、劳动力和材料。国际能源署表示，这意味着当前的生产成本差距可能会受到政策的影响。