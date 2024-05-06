近日，砹尔法纽克莱（宁波）医疗科技有限公司（简称“砹尔法”）宣布完成数千万元人民币投产前战略融资。砹尔法成立于2020年11月，是一家专注于将阿尔法核素药应用于癌症治疗，为癌症患者带来多样并且有效治疗手段的企业。

作为世界砹科学学会 (World Astatine Community) 的创始成员之一（唯一中方代表），砹尔法致力于成为中国国内第一家专注于阿尔法核素商业化供应的核素药企业。核心技术团队为美国杜克大学、宾夕法尼亚大学、密苏里大学核反应堆、布鲁克海文国家实验室等国外高校和研究机构海归人才，团队专注于诊疗一体化的医用核素的大规模供应及核素药的生产研发，在阿尔法核素治疗癌症领域深耕多年，尤其是在最具潜力的阿尔法核素之一的砹-211领域有全球领先的技术积累。

本轮融资由宁波复创创业投资基金、君安控股领投，部分社会资本与现有股东跟投。本轮募集的资金将主要用于华东生产中心建设投产的补充资金。在嘉兴海盐政府的支持领导下，砹尔法的总面积约7000平米的生产基地主体建筑已经建成，砹尔法已投入近2亿元用于基地建设、专业化设备采购和研发生产团队组建，将于2024年下旬在此安装两台30兆伏的回旋加速器，创国内首例。2024年年底投产后，砹尔法将以每天两居里的产能供应阿尔法核素砹-211。

除此之外，砹尔法还将供应锗-68、锗镓发生器、铅-203、锆-89、碘-123、碘124、铜-64、铊-201、钴-57、锕-225等诊疗一体化的新型医用核素，填补国内乃至国际市场空白。

砹尔法创始人冯钰天教授表示：核医学是精准医疗的未来，通过诊疗一体化的核素药，可以真正做到给患者正确的药，正确的剂量，而且还可以动态观测药物杀伤肿瘤的效果。因此，近几年来核素药发展迅猛。而阿尔法核素杀伤更加强力，更加精确，因此被称为手术刀般的抗癌药。我们团队致力于让中国企业和机构用得上阿尔法核素，老百姓用得起阿尔法核素，在阿尔法核素领域实现弯道超车达到国际领先水平。作为创始人之一，我非常感谢新老股东对我们的大力支持。与其说新老股东们认可我们的技术能力，不如说认可我们找准了适合中国市场的阿尔法核素，创立了适合中国国情的核素药发展模式。这也是市场对砹尔法团队商业模式的认可。

君安控股董事长柯德君表示：医用核素的生产与供应一直是限制国内核药研发和应用的瓶颈。砹尔法团队聚集了海外知名高校的归国人才，具备强大的研发能力，特别是在新型诊疗一体化核素生产及药物研发领域。公司有望成为国内首家砹-211核素商业化生产企业，为国内核药的研发和应用提供稳定可靠的原材料保障。我们期待与砹尔法长期携手，支持公司在核素核药领域加速崛起，推进后续产品的研发，为广大医患提供更多优秀和创新的产品。

复创投管理合伙人尚静表示：作为创立于前湾新区的高新技术企业，砹尔法作为国内领先的阿尔法核素以及其他常用关键放射源或医用同位素商业化供应商，为中国较为薄弱的医用核素供应链注入了新的强心剂。宁波复创投有幸参与本轮融资，后续将协助公司进一步对接复旦系现代物理以及医学资源，望能支持其在核素核药领域茁壮成长。