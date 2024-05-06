彭博社记者马克·古尔曼在最新一期 Power On 时事通讯中提到，苹果将在本周二晚举办的“放飞吧”特别活动上，重点展示 iPad 新品，有望开启 iPad 新时代。预计时长 35 分钟的活动将为 iPad 系列产品指明新的发展道路，同时解决目前令人困惑的、多达五款机型的产品线混乱问题。

报道称，改善 iPad 产品线的第一步是使高端 iPad 系列更接近 Mac 电脑，苹果似乎正准备这么做。目前，MacBook Pro 和 MacBook Air 均提供两种屏幕尺寸选择，而目前的 iPad Pro 有两种尺寸选择，但 iPad Air 则仅有一种。从下周开始，iPad Air 将与 MacBook Air 看齐，推出第二个屏幕尺寸版本。

处理器配置也将发生变化。新款 iPad Air 可能将搭载 M2 芯片，而 iPad Pro 则有望获得全新的、更强大的 M4 芯片，该芯片专为支持苹果不断发展的人工智能功能而设计。与 MacBook 系列一样，Pro 和 Air 机型的性能差距将更加明显。

以下是周二发布会后 iPad 产品线的情况：

第九代 iPad：10.2 英寸屏幕，带有 Home 键

第十代 iPad：10.9 英寸屏幕，无 Home 键

第六代 iPad mini：8.3 英寸屏幕

iPad Air：11 英寸和 12.9 英寸版本，搭载 M2 芯片

iPad Pro：11 英寸和 12.9 英寸版本，搭载 M4 芯片

据悉，到明年，苹果计划进一步精简产品线。第九代 iPad 将被一款更便宜的 10.9 英寸机型取代，iPad mini 也将获得更快的芯片。整体而言，这将是多年来苹果最简洁的 iPad 产品线。

此外，高端 iPad 将更加接近电脑。预计新款铝制妙控键盘将更加耐用，拥有更接近笔记本电脑的外观，新的软件也将充分利用硬件优势。

古尔曼表示，苹果是时候为 iPad 提供更直观、更有用的多任务处理体验了。如果苹果能够做到这一点，再加上新的硬件和对人工智能的关注，那么 iPad 将再次成为引领未来的产品。