据报道，标致正在开发一款电动中型轿车，以接替标致 508 并与特斯拉 Model 3 竞争。据法国媒体报道，该车的视觉模型将以 2023 年初提出的 Inception 设计研究为基础。

据法国门户网站Auto Moto报道，该车（大概名为标致 e-508）将于 2028 年推出。与Inception 设计研究（见图）不同，该电动车不会采用大型 Stellantis STLA Large 平台，而是采用 STLA Medium，标致已将其用于其e-3008和e-5008 SUV 车型。

凭借众多品牌的协同效应，母公司 Stellantis 决心与特斯拉的轿车展开竞争。随着现款 508 的停产，标致将结束一系列配备内燃机的轿车的篇章，并在未来专注于 100% 电动轿车。

虽然Stellantis品牌阿尔法罗密欧和玛莎拉蒂的未来车型希望与特斯拉Model S竞争，但标致的目标是与Model 3直接竞争。未来的电动汽车将依赖STLA Medium平台，该平台的电池容量为根据 WLTP 的数据，续航里程为 400 至 700 公里时为 87 至 104 kWh。该车的长度将达到令人印象深刻的 4.80 米。然而，STLA Medium 仅设计用于 400 伏电压，如特斯拉 Model 3，而标致 e-508 将无法与目前已有的 800 伏车型（如现代 Ioniq 6）的充电时间相匹配，甚至2028年。

不过，标致的电动轿车也将在设计方面加分。 2023 年的 Inception 研究明确参考了 70 年代和 80 年代塑造该品牌品牌历史的轿车面孔。因此，新的 e-508 将遵循 1968 年推出的 504 的传统以及 1979 年推出的 505 的血统。

标致于 2023 年 1 月在 CES上展示了这项名为 Inception 的概念 ，预览了 2025 年起其电动汽车的设计语言。与第一批电动标致不同，这些将基于不带燃烧技术的纯电动平台。设计师们希望利用这种自由，并称之为“新时代的开始”。

该品牌有宏伟的计划：“我们的目标很简单：到 2030 年使标致成为欧洲领先的电动品牌。这一目标和雄心勃勃的愿景为该品牌的彻底转型铺平了道路。”标致全球首席执行官琳达·杰克逊 (Linda Jackson) 说道。 “今天，标致 Inception 概念车体现了这一点，它标志着一个新时代的开始。”