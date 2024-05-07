近段时间以来，东南亚显得相对热闹了许多——继不久前马来西亚、印尼以及泰国“收获”的微软大单后，现在，新加坡也迎来了新的关注，并且这一焦点同样聚焦在云和人工智能领域。

动点出海获悉，亚马逊旗下云服务平台AWS今日表示，将在未来四年内在新加坡再投资120亿新元，以用于在该国发展其云和人工智能基础设施。而在加上这笔规划资金后，AWS于该国的投资规模将达到235亿新元。

AWS在一项研究中预测，到2028年，这项投资预计将为新加坡的GDP贡献约237亿新元的份额，并为AWS和使用其云服务的企业提供超过1.23万个就业岗位。

作为参考，据悉，10年至23年期间（AWS于10年在新加坡推出其亚太区的首个区域），AWS在当地提供的服务每年至少为该地区企业支持近4800个全职岗位（主要由AWS供应商以及AWS在新加坡的投资而催生的供应链提供）。并且有数据指出，这些职位已为新加坡的GDP带来了183亿新元的贡献。

回到本次投资计划。据介绍，AWS还将与超100家企业举办一系列的研讨会，从而推动人工智能的采用普及。此外，AWS也在声明中表示，计划通过一项名为AWS AI Spring for Singapore的项目来支持新加坡的智慧国家和国家人工智能战略 2.0（NAIS 2.0）目标。

AWS新加坡区域经理Priscilla Chong表示，24年到28年期间，AWS将加倍在新加坡的云基础设施投资，以支持客户日益增长的需求、帮助巩固新加坡作为极具吸引力的区域创新启动区和全球数字竞争力领导者的地位。并且，“这笔投资将通过促进经济增长和云服务的采用来在整个新加坡地区内产生连锁反应。”

值得一提的是，包括本次针对新加坡地区的投资在内，今年以来，AWS已宣布了近350亿美元的对外投资计划（美国之外），涉及日本、沙特以及墨西哥。

另一方面，就东南亚而言，近年来，AWS也不断深化针对该地区的期待，于此做出了上百亿美元的投资承诺——其中，印尼和泰国分别均承载了50亿美元，马来西亚则将获得255亿林吉特（约合53亿美元）。

而作为云服务巨头纷纷涌入东南亚的背景，就其当下重要应用场景之一的人工智能领域而言，尽管现阶段仍处于相对起步的阶段，有数据指出，到2030年，人工智能将为东南亚GDP贡献近1万亿美元的份额。作为对比，2022年期间，东盟十国的GDP总额为近3.6万亿美元，且这一数字有望在2030年达到8万亿美元。