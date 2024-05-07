Italdesign 的最新作品将时尚的 GT 超跑与皮卡融为一体，打造出一款为仰望星空而量身定制的车辆。这款新颖、古怪的电动汽车概念迫切希望撼动陈旧的汽车行业。

毫无疑问，Quintessenza 具有外观。从前面看，它充满侵略性和运动感，就像一辆真正的意大利跑车。它有肌肉发达的臀部、主动空气动力学分流器，以及如今每个人似乎都在电动汽车上安装的必备炫酷 LED 灯。但当你绕到后面时，它就变了。突然间，它变成了一款实用的货运车，其外观与月球车相得益彰。它就像一条高科技的鲻鱼；前面是生意，后面是所有聚会。规格配置也很到位，包括一个巨大的 150 kWh 电池，加上三个电动机，让它产生了令人难以置信的 788 马力。它可以在三秒内将您从零加速到 60 英里/小时，续航里程超过 466 英里（约 750 公里），甚至让一些知名电动汽车相形见绌。

Quintessenza 的设计理念植根于以人为本的方法：该项目以人为中心人物，既是创造者又是用户。作为创造者，人类负责展示车的设计、开发和建造。作为用户，他们利用 Quintessenza 来连接自然的各种元素：水、土、火和空气。在这个概念性但又非常具体的旅程中，人类成为自己世界的明星，并决定如何与之互动。

它具有两个灵魂，既体现了 GT 的动力实力，又体现了皮卡的多功能适应性，为全球汽车行业尚未见证的潜在突破性建筑概念奠定了基础。

前部采用意大利 GT 超级跑车的运动风格，同时还为 4 名乘客提供了充足的座位。它的线条充满肌肉感，但同时又紧密而流畅。后部设计体现了功能性和可用性，这是皮卡车和越野车常见的特征。车辆前部的一个显着特征是其条形头灯组件，结合了水平和垂直头灯布置以及 DRL 功能。

前行李箱盖上还可以看到垂直的迎宾灯。作为一个整体，它们暗示了四种自然元素，而中心的 Italdesign 标志则作为第五个视觉元素被照亮。在顶部，由光敏玻璃制成的大玻璃表面为 Quintessenza 增添了独特的美感。它从挡风玻璃延伸到后硬顶，营造出沉浸在风景中的印象，这也得益于前横梁的向后位置。

汽车后部有一个大型电动尾门，铰接在保险杠底部，方便进入装载床和两个后座，后座可旋转 180 度，提供后向全景视野。 “观星”体验以及与自然和外部世界联系的感觉。

车头的四个元素的主题（第五个元素——Italdesign 标志——位于中间）在车辆的后部也得到了引用。事实上，一个大型灯条延伸到汽车后部的宽度，其灵感来自 Italdesign 标志上的垂直条。

内部由简单的线条和干净的表面定义。与外观类似，该设计以人为本、可用性、效率最大化和“永不迷路”的概念为驱动力，让您在任何驾驶情况下都能清楚地知道自己要去哪里。

车辆接口系统位于转向柱的顶部。许多智能手机型号可以水平放置在该底座中，作为驾驶员界面并显示标准仪表板信息，例如驾驶模式、速度、转向信号、电池电量、日期和时间以及有关汽车运行情况的其他指标。

驾驶员可以通过智能手机设置自定义此信息。根据您在 Quintessenza 上安装的智能手机，定制选项几乎是无穷无尽的。

几乎所有车载功能都可以由用户通过智能手机进行定制。一旦智能手机连接到汽车，Quintessenza 就会根据驾驶员的具体驾驶和使用偏好进行更新。

大型动态控制台占据机舱的中央部分，与四个座椅相连。内饰中嵌入的创新触觉技术将许多车辆控制装置集成到控制台的前部区域。这些包括信息娱乐系统的音量控制以及车内的一些其他控制，例如控制感官体验和各种内部照明设置的控制。控制台背面有一个大型传统整理器和一个冷藏室，可容纳一瓶酒和两个玻璃杯。

两个后座是 Quintessenza 的主要概念特征之一。由于其纵轴上的运动对称设计，它们可以电动独立地向车辆后部折叠，让乘客在大自然公路旅行的停留期间充分享受自然环境。打开硬顶并转动后座，旅行者可以创造露天观星或露营的体验。

Quintessenza 的 UX-UI 概念从“永不迷失”的概念中汲取灵感，能够实现乘员与外部环境的无缝集成。这意味着驾驶员可以随时控制车辆的操作，包括（这一点至关重要）导航系统。这一概念本质上是通过从仪表板中央面板开始一直延伸到侧面板和后车厢的连续投影来包围乘客，让他们了解车辆的位置及其目的地。