无锡济辰生物科技有限公司（简称“济辰生物”）于近日完成数千万元天使轮融资，由道彤投资领投，锡创投致源团队跟投。本轮融资将主要用于新品研发、核心技术完善、产品迭代以及海内外市场营销能力和品牌影响力的提升。

济辰生物脱胎于河北三德济辰生物科技股份有限公司，成立于2017年，作为生物反应器细分赛道的专业设计和生产公司，专注于生物反应器实验室端、生产端的设备研发生产以及相关的自动化控制技术。

关于获得本轮融资，济辰生物总经理侯斌表示：我们将保持慎终如始的团队理念，继续加强与合作伙伴的合作，坚持创新性、突破性的技术方向，继续加大研发力度，不断推出更多具有竞争力的产品，以满足市场的多样化需求。以“成为最值得信赖的生物反应器专家和制药工艺合作伙伴”为使命，加强与国内外企业的合作与交流，共同推动生物反应器行业的进步与发展。

道彤投资表示：随着生物制药行业的发展，市场对国产高端细胞生物反应器的需求也在日益增长。侯总团队凭借其在生物反应器设计、自动化系统控制以及工业制造等方面的深厚技术积累，已经成功突破了多项技术壁垒，基本实现了高端生物反应器的国产化。我们很看好济辰的产品竞争力和长期发展潜力，我们也期待公司未来成为这个赛道里的头部企业。

致源资本表示：高端细胞生物反应器国产替代之路坡长雪厚，传统生物反应器存在自动化控制稳定性不足、系统数字化程度匮乏等问题。济辰生物立足高端细胞生物反应器，从基础的控制模块、先进的控制系统、精准的流场模拟工艺以及创新的搅拌桨设计等核心环节进行深入研发和创新，致力于为制药企业提供一站式解决方案。我们认为以高端细胞生物反应器为代表的科学仪器是值得长期投资的好赛道，必然会有伟大公司的出现，期待未来伴随公司一起成长。