苹果公司发布了 M4 芯片，这款最新芯片为全新 iPad Pro 带来强劲性能表现。M4 芯片以第二代 3 纳米制程工艺打造，采用 SoC 架构，进一步提升 Apple 芯片的出众能效，成就 iPad Pro 的极致纤薄设计。这款芯片还集成了全新的显示引擎，助力 iPad Pro 的突破性超精视网膜 XDR 显示屏实现惊人的精准度、色彩和亮度。最高达 10 核的全新中央处理器，10 核图形处理器构建于 M3 系列芯片的新一代图形处理器架构之上。首次为 iPad 带来动态缓存、硬件加速光线追踪和硬件加速网格着色功能。M4 芯片还集成了 Apple 迄今最快的神经网络引擎，运算速度最高可达每秒 38 万亿次。

全新 10 核中央处理器

M4 芯片最多达 10 核的全新中央处理器，包含最多达 4 个性能核心和 6 个能效核心。新一代核心采用经过改进的分支预测技术，其中高性能核心采用了带宽更高的解码和执行引擎，高能效核心则采用了更深层的执行引擎。两种核心也都采用了性能更强的新一代机器学习加速器。

相比前代 iPad Pro 搭载的强大 M2 芯片，M4 芯片的中央处理器性能提升最高达 1.5 倍。无论是处理 Logic Pro 中复杂的交响乐项目，还是在 LumaFusion 中为 4K 视频添加对性能要求极高的效果，M4 芯片能为各种专业工作流带来更强劲的性能表现。

图形处理器助 iPad Pro 实现新性能

M4 芯片的全新 10 核图形处理器构建于 M3 系列芯片的新一代图形处理器架构之上。其独特的动态缓存技术是 Apple 的一项重大创新，能够在硬件中实时动态分配本地内存，大幅提升图形处理器的平均利用率。这在运行要求极高的各类专业级 app 和游戏时，能够带来性能的大幅提升。

硬件加速光线追踪首次登陆 iPad 设备，让游戏和其他图像密集型体验的阴影与反射效果更加逼真。图形处理器内还集成了硬件加速网格着色技术，能在处理几何模型时实现更出色的性能和能效，助力各类游戏和图形密集型 app 实现视觉效果更复杂的场景。M4 芯片还为 Octane 等 app 的专业渲染性能带来大幅提升，相比 M2 芯片提速最高达 4 倍。在中央处理器和图形处理器实现上述升级的同时，M4 芯片还延续了 Apple 芯片领先于业内的性能功耗比。M4 芯片仅需一半耗电量，就能达到与 M2 芯片同等的性能；相比轻薄型 PC 笔记本电脑中搭载的最新芯片，M4 芯片更是仅需 1/4 的耗电量就能达到同等性能。

迄今最强大的神经网络引擎

M4 芯片的极高速神经网络引擎是芯片中的一种 IP 模块，专门用于加速 AI 任务。这是 Apple 迄今最强大的神经网络引擎，运算速度最高可达每秒 38 万亿次，相比 A11 仿生芯片中的初代神经网络引擎，提速最高可达惊人的 60 倍。结合中央处理器中的新一代机器学习加速器、高性能图形处理器和更高的统一内存带宽，神经网络引擎为 M4 芯片赋予超强性能，使之成为处理 AI 任务的理想芯片。配合 iPadOS 系统的多种 AI 功能，如可根据音频内容实时生成字幕的实时字幕、可识别视频与照片中物体的看图查询等，新款 iPad Pro 可帮助用户在设备端快速完成各类 AI 任务。

使用搭载 M4 芯片的 iPad Pro，在 Final Cut Pro 中只需轻点一下，就能轻松将 4K 视频中的主体从背景中分离，而在 StaffPad 中，可在钢琴演奏实时自动生成乐谱。iPad Pro 还可高效安全地完成各类推断型任务，将此类任务对 app 的内存占用、响应速度和电池续航时间的影响降至最低。M4 芯片内集成了 Apple 迄今最强大的神经网络引擎。

先进的媒体处理引擎实现流畅高能效的流媒体体验

M4 芯片内的媒体处理引擎是 iPad 迄今所具备的最先进的媒体处理引擎。除了支持 H.264、HEVC 和 ProRes 等流行的视频编码外，它还首次为 iPad 带来了 AV1 硬件加速支持，能够以更高能效播放流媒体服务中的高清视频。