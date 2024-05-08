苹果公司发布了首发搭载 M4 芯片的全新 iPad Pro。新 iPad Pro 提供银色和深空黑色两种可选外观，以及 13 英寸和 11 英寸机型两种可选尺寸。两款机型均配备突破性的超精视网膜 XDR 显示屏，采用尖端双层串联 OLED 技术。全新 iPad Pro 搭载 Apple M4 芯片，带来全新显示引擎，为超精视网膜 XDR 显示屏提供精准度、色彩和亮度支持。与全新中央处理器同时登场的还有新一代图形处理器，构建于 M3 芯片的图形处理器架构之上，配合 Apple 的神经网络引擎。全新 iPad Pro 自即日起接受订购，并将于 5 月 15 日（星期三）起在店内正式发售，起售价为 8999 元。

Apple 迄今最纤薄的产品

全新 iPad Pro 采用极致轻薄设计，是 Apple 迄今推出的最纤薄产品。11 英寸机型的厚度仅为 5.3 毫米，而 13 英寸机型更为纤薄，达到 5.1 毫米。与此同时，两款机型与前代产品一样坚固。11 英寸机型的重量约为 454 克，13 英寸机型则比前代轻将近 113 克。全新 iPad Pro 提供银色和深空黑色两种外观选项，机身均采用 100% 再生铝金属打造。

显示屏

全新 iPad Pro 配备首度亮相的超精视网膜 XDR 显示屏，这块业界首屈一指的先进显示屏将为用户带来震撼的视觉体验。超精视网膜 XDR 显示屏基于突破性的双层串联 OLED 技术打造，将两块 OLED 面板的光线融合叠加，带来不同凡响的全屏亮度。全新 iPad Pro 支持高达 1000 尼特的超凡全屏亮度，完美呈现 SDR 和 HDR 内容，HDR 峰值亮度更是高达 1600 尼特。在双层串联 OLED 技术的支持下，每颗像素的色彩和亮度控制精细到亚毫秒级，将 XDR 精度推升至新高度。与前代 iPad 机型相比，照片和视频中绚丽的亮部更加明艳，阴影和暗部细节则更加丰富，同时对于动态内容的响应也变得更加灵敏。对于从事高阶色彩管理类工作或周围环境光极其复杂的专业级用户，iPad Pro 首次推出全新的纳米纹理显示屏玻璃选择。经过精准的纳米级蚀刻，纳米纹理玻璃面板可在保持出色画质和对比度的同时，对环境光进行散射来减少眩光。

M4 芯片

M4 芯片基于第二代 3 纳米制程工艺打造，能效进一步提升。配备全新显示引擎，M4 芯片引入前沿技术，驱动超精视网膜 XDR 显示屏实现惊人的精准度、色彩和亮度表现。全新中央处理器包含最多 4 个高性能核心和 6 个高能效核心，采用新一代机器学习（ML）加速器，与前代 iPad Pro 搭载的 M2 芯片相比，中央处理器性能提升最快可达 1.5 倍。M4 芯片的 10 核图形处理器构建于 M3 芯片的图形处理器架构之上，并首次为 iPad 带来了动态缓存、硬件加速网格着色和光线追踪功能。在更高统一内存带宽的配合下，与 M2 芯片相比，Octane 等专业渲染 app 实现最高达可 4 倍的速度提升。M4 芯片实现巨大提升，带来领先业界性能功耗比。与 M2 相比，M4 芯片在功耗减半的情况下即可提供同等性能；而与轻薄型 PC 笔电的最新芯片相比，M4 芯片在 1/4 功耗下即可达到同样的性能。全新的先进媒体引擎支持 AV1 解码，能够以更高的能效带来高分辨率流媒体服务视频播放体验。

AI 性能

搭载 M4 芯片的全新 iPad Pro 采用 Apple 迄今最强大的神经网络引擎，每秒可执行高达 38 万亿次运算，比 A11 仿生芯片采用的首款 Apple 神经网络引擎相比最快可达 60 倍。结合中央处理器中搭载的新一代 ML 加速器、高性能图形处理器、更高内存带宽以及 iPadOS 具备的智能功能与强大开发者框架，和神经网络引擎，新 iPad Pro 无疑为一部性能强悍的 AI 设备。搭载 M4 芯片的 iPad Pro 可进一步加快各类 AI 任务的处理速度，例如 Final Cut Pro 的场景移除遮罩功能，只需轻轻一点，即可轻松将 4K 视频中的对象从背景中分离。

此外，iPadOS 还推出 Core ML 等先进框架，供开发者进一步利用神经网络引擎实现设备端 AI 功能。iPad Pro 还支持云端解决方案，可供用户运行强大的生产力和创意 app，发挥 AI 技术的威力。

摄像头系统

全新 iPad Pro 搭载的摄像头系统极具多用性，加上来自录音棚级四麦克风阵列的饱满声音，助力用户在同一部设备上完成从拍摄、剪辑到分享的全套流程。后置 1200 万像素摄像头能用来拍摄更出色的智能 HDR 图像和视频，画面肌理进一步优化，低光表现细节丰富。全新 iPad Pro 现在还配备全新自适应原彩闪光灯，进一步提升文稿扫描效果。采用 AI，新 iPad Pro 可通过相机 app 自动识别文档，如果画面中有阴影，会即时利用全新自适应闪光灯拍摄多张照片，通过整合扫描数据，带来更清晰的扫描件。

在全新 iPad Pro 的正面，前置原深感摄像头系统移动至横向长边。1200 万像素超广角摄像头支持人物居中功能，适合横屏视频会议体验，尤其是 iPad 连接妙控键盘或智能双面夹时。

连接性能

iPad Pro 配备一个支持雷雳 3 和 USB 4 的高性能 USB-C 端口，为 iPad Pro 提供最高可达 40 Gb/s 的高速有线连接。雷雳连接支持种类繁多的高性能配件生态系统，通过高性能线缆和扩展坞，连接外接显示器（例如可支持分辨率达 6K 的 Pro Display XDR）以及超高速外接存储等。iPad Pro 支持高速无线局域网，可为专业级移动工作流提供疾速无线局域网连接。使用无线局域网 + 5G 蜂窝网络机型的用户可在出行过程中轻松访问文件，与同事沟通和备份数据。全新 iPad Pro 的蜂窝网络机型使用 eSIM 激活，支持用户轻松入网、快速办理蜂窝网络套餐。使用全新 iPad Pro，用户无需实体 SIM 卡，即可在全球范围内超过 190 个国家和地区轻松开通无线网络数据套餐。

Apple Pencil Pro

Apple Pencil Pro 提供更多奇妙功能和强大的全新交互方式，进一步提升 Apple Pencil 的使用体验。笔身内置的新型传感器可感应用户的轻捏手势，即刻调出工具盘，方便用户快速切换不同的工具、线条粗细和颜色，不会打断创作过程。定制触觉引擎可通过轻微反馈确认用户轻捏、轻点两下或吸附到智能形状的操作，使用体验极为自然。陀螺仪则可让用户自由侧旋 Apple Pencil Pro 来精准控制当前使用的工具。转动笔身可改变笔刷的笔尖朝向，就像使用真正的纸笔一样。Apple Pencil 悬停功能更是能让用户在落笔前就预览到笔刷的朝向。

借助这些先进功能，Apple Pencil Pro 的用户能够以崭新的方式将自己的想法化为现实，开发者也可自由创建各种自定义交互方式。Apple Pencil Pro 可通过位于 iPad Pro 侧面的全新磁吸界面配对、充电和存放。iPad Pro 同时支持 Apple Pencil（USB-C）。

价格与上市时间

顾客可于即日起在美国等 29 个国家和地区通过 apple.com.cn/store 和 Apple Store app 订购搭载 M4 芯片的全新 iPad Pro。新款机型将于 5 月 15 日（周三）起在 Apple Store 零售店和 Apple 授权经销商处发售。

全新 11 英寸和 13 英寸 iPad Pro 将提供银色和深空黑色两种外观选项，以及 256GB、512GB、1TB 和 2TB 四种配置。

11 英寸 iPad Pro 无线局域网机型的起售价为 RMB 8999，无线局域网 + 蜂窝网络机型的起售价为 RMB 10699。13 英寸 iPad Pro 无线局域网机型的起售价为 RMB 11499，无线局域网 + 蜂窝网络机型的起售价为 RMB 13199。

新款 Apple Pencil Pro 可兼容全新 iPad Pro，售价为 RMB 999，教育优惠售价为 RMB 899。