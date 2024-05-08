苹果公司宣布推出新款 11 英寸及全新 13 英寸 iPad Air，搭载 M2 芯片。这是 iPad Air 系列首次推出两种尺寸。依托 M2 芯片内更快的中央处理器、图形处理器和神经网络引擎，新款 iPad Air 的性能更强劲，是一款能够发挥人工智能实用功能的设备。支持人物居中的 1200 万像素超广角前置摄像头现移至 iPad Air 的横向长边上，提供更便捷的视频通话体验。新款 iPad Air 还支持高速无线局域网，蜂窝网络机型可支持超高速 5G 网络。除了星光色和深空灰之外，新款 iPad Air 还新增蓝色、紫色两种外观。11 英寸 iPad Air 的起售价为 RMB 4799，13 英寸 iPad Air 的起售价为 RMB 6499。新款 iPad Air 将于 5 月 9 日起接受订购，5 月 15 日（星期三）正式发售。

iPad Air：两种尺寸

全新 13 英寸 iPad Air 的显示面积比 11 英寸机型大 30% 之多。两款机型都配备了先进的 Liquid 视网膜显示屏，支持抗反射涂层、原彩显示技术、高亮度和 P3 广色域，使得显示的内容色彩饱满鲜亮，文字在任意光照条件下都清晰易读。

横向前置摄像头

新款 iPad Air 的前置 1200 万像素超广角摄像头现被移至横向长边上。摄像头支持人物居中，能够运用机器学习算法自动将所有人物保持在画面中央。新的摄像头位置，符合 iPad 用户最常选用的放置方式，便于使用 FaceTime 通话 app 与亲朋好友保持联系，或者在参加视频会议期间使用键盘操作 iPad Air。iPad Air 的后置 1200 万像素广角摄像头能够拍摄高清照片和细节丰富的 4K 视频，并且支持 240 fps 慢动作拍摄。双麦克风能够与摄像头协同工作，重点捕捉当前启用的摄像头中的音频，将造成干扰的背景噪音降至最低。新款 iPad Air 还配备了支持空间音频的横向立体声扬声器。13 英寸机型低音效果翻倍，音质更出众。

M2 芯片提供更强性能

M2 芯片为 iPad Air 的性能再次带来重大飞跃，8 核中央处理器和 10 核图形处理器带来更强劲性能。相比 M1 芯片，M2 芯片全面提升，令新款 iPad Air 的性能相比前代机型实现重大飞跃。配合更高速的内存带宽，新款 iPad Air 在处理许多生产力和创作类任务时，相比搭载 M1 芯片的前代机型提速近 50%。而相比搭载 A14 仿生芯片的 iPad Air 机型，新款 iPad Air 性能提升最高可达 3 倍。

强大的 AI 设备

依托 M2 芯片，新款 iPad Air 强力支持各种 AI 实用功能，更高效的 16 核神经网络引擎，相比 M1 芯片提速最高可达 40% 之多。配合中央处理器内的机器学习加速器和性能强劲的图形处理器，进一步增强设备端机器学习性能，再加上 Apple 芯片的统一内存架构，新款 iPad Air 能为用户提供出类拔萃的 AI 性能，让用户能够流畅地使用 iPadOS 系统的各类智能功能，例如主体提取、实况文本等。iPadOS 系统还提供 Core ML 这样的先进框架，能让开发者轻松利用神经网络引擎，实现强大的设备端 AI 功能。依托于包含各种先进 AI 功能在内的丰富 app 生态，用户可以轻松完成多种任务，例如使用 Photomator 中的自动增强工具，利用 AI 模型一键修图。iPad Air 还支持云端解决方案，可供用户运行多种先进的生产力和创作类 app。

高速无线局域网和 5G

新款 iPad Air 支持高速无线局域网，方便用户下载文件、畅玩在线游戏和在线观看影视节目。使用无线局域网 + 5G 蜂窝网络机型的用户更可在出行过程中轻松访问文件，与同事沟通，备份数据。新款 iPad Air 的蜂窝网络机型使用 eSIM，让用户可直接安全地开通蜂窝网络数据套餐。使用新款 iPad Air，用户无需实体 SIM 卡，便可在全球超过 190 个国家和地区轻松开通数据流量套餐。

支持 Apple Pencil Pro 等多种配件

Apple Pencil Pro 提供更多奇妙功能和强大的全新交互方式，进一步提升 Apple Pencil 的使用体验。笔身内置的新型传感器可感应用户的轻捏手势，即刻调出工具盘，方便用户快速切换不同的工具、线条粗细和颜色，不会打断创作过程。定制触觉引擎可通过轻微反馈确认用户轻捏、轻点两下或吸附到智能形状的操作，使用体验极为自然。陀螺仪则可让用户自由侧旋 Apple Pencil Pro 来精准控制当前使用的工具。转动笔身可改变各类笔刷的笔尖朝向，就像使用真正的纸笔一样。Apple Pencil 悬停功能更是能让用户在落笔前就预览到笔刷的实际朝向。

借助这些先进功能，Apple Pencil Pro 的用户能够以崭新的方式将自己的想法化为现实，开发者也可自由创建各种自定义交互方式。iPad Air 侧边边框上新设计的磁吸接口，方便用户对 Apple Pencil Pro 进行配对、充电和收纳。iPad Air 同样支持 Apple Pencil (USB-C)。

iPad Air 可搭配妙控键盘使用，这款键盘采用悬浮式支架设计，配备内置触控板和背光按键。适用于 iPad Air 的新款智能双面夹通过磁力吸附，现在还可支持多种观看角度，用起来更灵便。新款智能双面夹提供炭灰色、浅紫罗兰色、丹宁色、鼠尾草绿色四种配色选择。

价格与上市时间

顾客可于 5 月 9 日起通过 apple.com.cn/store 和 Apple Store app 订购搭载 M2 芯片的新款 iPad Air。新款机型将于 5 月 15 日（星期三）起发售，并在 Apple Store 零售店和 Apple 授权经销商处发售。

新款 11 英寸 iPad Air 和 13 英寸 iPad Air 将提供蓝色、紫色、星光色、深空灰四种炫彩外观，以及 128GB、256GB、512GB、1TB 四种容量配置选择。

11 英寸 iPad Air 无线局域网机型的起售价为 RMB 4799，无线局域网 + 蜂窝网络机型的起售价为 RMB 5799；13 英寸 iPad Air 无线局域网机型的起售价为 RMB 6499 ，无线局域网 + 蜂窝网络机型的起售价为 RMB 7499。

新款 Apple Pencil Pro 可适配新款 iPad Air。售价为 RMB 999。

妙控键盘提供黑色、白色两种外观，可适配 11 英寸 iPad Air 和 13 英寸 iPad Air。适用于新款 11 英寸 iPad Air 的妙控键盘售价为 RMB 2399，适用于新款 13 英寸 iPad Air 的妙控键盘售价为 RMB 2799，两者皆提供超过 30 种语言布局。

新款智能双面夹提供炭灰色、浅紫罗兰色、丹宁色、鼠尾草绿色四种配色选择，适用于新款 11 英寸 iPad Air 的售价为 RMB 599，适用于新款 13 英寸 iPad Air 的售价为 RMB 799。