在推出了EV5、EV6和EV9这三款大型电动汽车之后，起亚将回归平价车型，以提高销量。近期已确认推出三种此类车型：EV2、EV3 和 EV4。其中第一批是起亚 EV3，将于 2024 年 5 月 23 日揭晓。

起亚 EV3 将是一款新型小型跨界车，定位低于起亚 Niro EV，最终可能成为起亚 e-Soul（起亚 Soul EV）的替代品。 2023 年的概念版本已经透露了很多关于其外观的信息，现在，一组预告片重申了它看起来将非常接近该设计概念。

起亚 EV3 基于起亚的 Opposites United 设计理念打造，将具有客户通常期望的 SUV 的强烈个性，以及优雅和精致的风格。方形车身赋予其阳刚和运动的外观，垂直堆叠的前灯和尾灯将强化其硬朗的造型。相比之下，明显倾斜的后玻璃、纤细的 C 柱贴花和齐平的门把手将赋予它现代的外观。

Digital Key 2 智能钥匙和电动尾门等功能让客户可以方便地进入车内。在内部，起亚 EV3 应采用干净低调的设计，配有时尚的仪表板、最少的物理控制装置以及集成到单个面板中的 2-3 个独立式驾驶舱显示屏，看起来就像一个无缝显示屏。预计的主要内饰功能包括加热、通风和电动调节前排座椅、兼容 Apple CarPlay 和 Android Auto 并支持 OTA 更新的触摸屏信息娱乐系统以及 AR HUD。

与尚未在欧洲上市的起亚 EV5一样，起亚 EV3 将搭载全新的前轮驱动版本的电动全球模块化平台 (E-GMP)。基本配置可能会在前部采用 160 kW (218 PS)/310 Nm 电机。

与起亚 EV6 和起亚 EV9 的另一个区别是，起亚 EV3 将配备更简单的电池，工作电压约为 400 伏，这也意味着充电速度更慢。然而，由于这些电池的储能容量预计要低得多，这不太可能成为一个大问题。充电 10-80% 需要 30 分钟。根据 WLTP，EV3 充满电后的行驶里程可达 475 至 500 公里。

起亚可能会在至少两家工厂生产 EV3。第一个开始生产新型电动汽车的工厂将是AutoLand 光明第二工厂。几个月后，斯洛伐克日利纳工厂也将加入，为在欧洲的推出铺平道路。潜在的中国发布可能会转化为在另外一个地点进行生产。

有趣的是，起亚还在4月初的投资者日上首次提到了EV2 。这款小型电动汽车是起亚计划到 2026 年推出的六款新电动车型之一。不过，目前还没有更多细节。 EV2 仅包含在列表中。其他是前面提到的 EV5和 EV3 电动汽车、EV4 电动轿车（迄今为止也仅作为研究提出）以及两款特定于地区的电动车型，包括针对印度市场的 Carens EV。 EV2、EV4 和 EV5 车型将在“重要市场，包括美国、欧洲和韩国”提供。