根据最近发布的年报，Lucid Motors 1月至3月实现营业额1.727亿美元，交付1,967辆电动汽车。然而，Lucid 第一季度净亏损 6.847 亿美元。这略低于上一年的-7.795亿美元。据路透社报道，这家美国电动汽车制造商预计 2024 年的投资将比 2023 年更多。这一数字为 15 亿美元，而去年为 9.106 亿美元。原因之一是计划启动两种型号的 Gravity 的生产。据路透社报道，第三款车型是一款“经济实惠的中档汽车”，将于 2026 年底推出。

由于沙特主权财富基金 PIF 又提供了 10 亿美元资金，Lucid 3 月底第一季度资产负债表显示现金和现金等价物总计 21.7 亿美元。三个月前，即 2023 年第四季度末，这一数字为 13.7 亿美元。 Lucid 首席执行官兼首席技术官 Peter Rawlinson 评论道：“我相信有两个因素使 Lucid 与众不同——我们卓越的内部技术以及与 PIF 的合作伙伴关系。” “我们的销售势头正在增强，我们对成本的关注仍然不懈，我们相信 Gravity 有望成为世界上最好的 SUV。”

Lucid 几周前公布了最新的产量和交付数据。第一季度，该公司生产1,728辆电动汽车，交付1,967辆电动汽车。尽管这比 2023 年第四季度要多，但制造商仍需要提高 2024 年生产 9,000 辆纯电动汽车的年度预测。作为比较：据报道，在 2023 年最后一个季度，Lucid 生产了 2,391 辆电动汽车，并向客户销售了 1,734 辆。该季度是 Lucid 过去一年中最强劲的季度之一，这家豪华汽车制造商生产了8,428 辆电动汽车，并在 2023 年交付了 6,001 辆。 2024 年第一季度交付的汽车数量首次超过制造数量，这一事实表明昂贵的库存正在有所减少。 Lucid最近多次下调Air的价格以支持销售。