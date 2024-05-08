电动卡车充电合资企业 Milence 宣布在法国设立另一个充电站。该站点正在该国南部的佩皮尼昂建造，计划于 2024 年 9 月上线。这将是 Milence 继诺曼底 Heudebouville 后的第二个法国站点。

根据公司新闻稿，位于法国南部的新工厂最初将通过三个 CCS 充电器连接到电网，可提供高达 400 kW 的电力。在第二个扩展阶段，还计划使用兆瓦级充电器。 Milence 在迄今为止开设或宣布的所有充电中心都采用了这种两阶段方法。

第二个法国基地将建在 A9 高速公路附近，该合资企业将其描述为连接西班牙、法国和北欧的战略物流路线。具体来说，该中心将“位于佩皮尼昂市”。 A9 高速公路确实纵横交错于城市郊区。 Milence 强调，佩皮尼昂距西班牙边境仅 40 公里，“位于该地区乃至整个欧洲水果和蔬菜运输的重要工业区”。

Milence 代表其股东戴姆勒卡车、Traton 和沃尔沃集团计划五年内在欧洲安装 1,700 个充电站。第一个充电站已在荷兰-德国边境附近的芬洛和法国的埃德布维尔投入运营。还宣布近期将在比利时安特卫普-布鲁日港开设一个装卸园区，并在瓦尔贝里和厄德什赫格（均位于瑞典）开设充电中心。比利时根特的地点尚未最终确定，但已经公布。到 2027 年，合资公司的充电网络预计将覆盖 15 个国家。