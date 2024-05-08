除了首款 EV3 之外，起亚很快还将正式推出一款设计焕然一新的新款 EV6。目前的 EV6 已于 3 月份上市三周年，预计将于 2024 年晚些时候改款车型上市销售时退役。

起亚 EV6 是韩国汽车制造商的首款专用电动汽车。 EV6 具有 800 伏快速充电能力、支持双向充电、WLTP 续航里程高达 528 公里、0-100 公里/小时加速时间仅为 3.5 秒，堪称全能型。随着即将到来的更新，它在造型、效率、性能和实用性方面应该会变得更加有吸引力。

在侧面，更新后的 EV6 可能会配备新的合金轮毂，尺寸有 19 英寸、20 英寸和 21 英寸。在后面，它将采用经过调整的全宽尾灯，具有更纤细的照明图案，甚至可能还有经过调整的保险杠。至于内饰，预计不会进行重大设计修改，但起亚可能会使用其新的 ccNC（联网汽车导航驾驶舱）信息娱乐系统。

新款起亚 EV6 最重要的升级之一可能是新的可选电池组，其储能容量为 84.0 kWh。预计作为当前车型77.4 kWh电池组的替代品，新单元应具有更高的能量密度，这意味着其更高的储能容量可能不会导致重量大幅增加。这一改进可能会让新款 EV6 的 WLTP 续航里程提高 6%，达到 560 公里左右。

根据 WLTP 的数据，在高性能 GT 车型中，新款 EV6 的续航里程可能接近 450 公里。除了约 25 公里的更高续航里程外，高端车型的 0-1 0 公里/小时加速时间可能略低，为 3.4 秒（-0.1 秒）。

改款起亚 EV6 可能将于 2024 年中期在韩国上市。接下来，欧洲和北美也将于明年晚些时候交付。