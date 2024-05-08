斯柯达推出Enyaq RS Race电动概念车，该品牌正在探索赛车运动可持续发展的新可能性。该概念还旨在为未来电池电动系列车型的电动技术的开发和密集测试提供一个平台。

Enyaq RS Race 基于斯柯达 Enyaq Coupé RS，功率为 250 kW，耗电量（综合）为 14.8 – 20.1 kWh/100 km。全轮驱动概念研究展示了大众集团模块化电动驱动矩阵在性能方面提供的一系列可能性。

Enyaq RS Race 凭借其激进的设计（包括巨大的后扰流板）真正吸引了赛车迷的眼球。通过研究的具体技术和设计修改，斯柯达希望获得电动高性能车辆的实践经验。该概念研究为未来电池电动系列车型的电动技术的开发和密集测试提供了理想的平台。

斯柯达赛车运动部负责人 Michal Hrabánek 解释道：“可持续发展是斯柯达赛车运动战略的基石。早在 2021 年，我们就凭借斯柯达晶锐 RE-X1 涉足电动拉力赛车领域。我们从中获得的见解和专业知识已融入独特的全新斯柯达 Enyaq RS Race 中。这款迷人的汽车证明了深深植根于斯柯达 DNA 的赛车运动不仅增强了品牌的情感影响力，而且还为即将推出的斯柯达公路车型贡献了宝贵的经验和技术。”

斯柯达汽车高级设计师 Daniel Petr 补充道：“斯柯达 Enyaq RS Race 并不是一项停留在纸面上的设计研究；这将是一辆真正的汽车。它将更低、更宽、更轻，最重要的是更具动感。因此，从一开始就很明显，设计必须具有激进的赛车基因。从空气动力学角度来看，我们的设计实际上与当前的斯柯达晶锐 RS Rally2 类似。它有一个锋利的雕刻鼻子、显着加宽的挡泥板和一个巨大的尾翼。即使在纸面上，它看起来也很快，这总是一个好的开始。”

Enyaq RS Race是斯柯达赛车运动公司继最近推出的斯柯达Vision Gran Turismo和2021款斯柯达Fabia RE-X1之后的另一款电动概念车，后者基于斯柯达Fabia Rally2 evo底盘，最大功率输出为260马力千瓦。斯柯达在 Vision Gran Turismo 概念车上采取了不同的方法：这款壮观的纯电动单座赛车专为 PlayStation 游戏 Gran Turismo 7 开发。受 1957 年 1100 OHC Spider 启发的概念研究，斯柯达正在扩大其影响力在数字赛车运动的世界里。