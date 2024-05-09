总部位于新加坡的农业科技初创公司Rize日前宣布，已经完成了其1400万美元规模的A轮融资。

据了解，这笔融资由Breakthrough Energy Ventures、GenZero、淡马锡、Wavemaker Impact联合领投。值得一提的是，这几家投资机构同时也为Rize的合资成立方。

根据声明，本次资金将用于提升Rize的技术水平，推进平台进一步扩展到印尼、越南以及整个南亚和东南亚地区。此外，Rize也表示，也计划通过这些资金在今年底前将平台的农艺师团队扩展到100人以上。

Rize成立于2022年，旨在通过其平台收集可持续农业所需的关键农业信息，并通过整合有关农场表现和作物产量的数据，帮助稻农减少种植开支和用水量，从而更好适应气候变化。

从具体方面来说，据介绍，Rize目前会主要关注于干湿交替（AWD）以及水稻直播（DSR）方向，使得农民可以在不影响收成的情况下节约用水并减少甲烷排放。而作为背景，有数据指出，水稻种植目前占全球甲烷排放量的10%（占东南亚甲烷排放量的33%）。同时，这一产业也占据了全球灌溉用水量的三分之一以上。

展望未来，Rize表示，在即将到来的季节里，公司的目标是帮助改善超7000公顷的水稻种植环节，从中预计减少50%的甲烷排放量和20%的用水量，同时为农民带来高达30%的收入提升。此外，据透露，继印尼和越南之外，Rize计划在明年初进入第三个国家市场已进行更广泛的扩张。