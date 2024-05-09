根据Canalys发布的报告，虽然2023年中东非智能手机市场增速最快，达8%，但三星和苹果等老牌厂商未能从反弹中获益。2023年，三星的市场份额比2013年的峰值下跌45%，出货量下滑39%。对三星而言，中国厂商的低端产品竞争成为大多数新兴市场所面临的最大挑战之一，迫使其削减低端产品组合，将重心转向高端产品。影响三星和苹果新设备出货量的另一个潜在因素在于快速增长的翻新和二手手机市场。

以下为详细内容：

近年来，中东非市场跌宕起伏。市场的快速复苏使其成为最热门的科技投资新兴市场。虽然2023年中东非智能手机市场增速最快，达8%，但三星和苹果等老牌厂商未能从反弹中获益。2023年，三星的市场份额比2013年的峰值下跌45%，出货量下滑39%。对三星而言，中国厂商的低端产品竞争成为大多数新兴市场所面临的最大挑战之一，迫使其削减低端产品组合，将重心转向高端产品。影响三星和苹果新设备出货量的另一个潜在因素在于快速增长的翻新和二手手机市场。

翻新设备的市场驱动因素

造成中东非翻新智能手机市场增长的主要驱动因素类似于发达市场的发展过程：

通胀和材料成本推高新设备的价格上涨，尤其是三星和苹果的高端设备悄然突破1000美元大关。

硬件规格升级未能刺激购买欲望，导致消费者的升级意愿较低。

通胀引发的生活成本飙升导致消费者购买力下降，造成对非必需品的购买延迟。

政府和企业大力推进ESG(环境、社会和公司治理)进程，迫使厂商延长保修期限、提供设备维修和售后服务，以延长设备的使用寿命。

但中东非市场具备一些自身的特有因素：

对分期付款和贷款的负担能力及其普及性。100美元以下的设备在非洲市场尤为畅销，但只有极少数品牌能够以该价位段提供新设备。而且，尽管分期付款方式越发普及，但购买全新的智能手机仍超出绝大多数消费者的承受范围。

高昂的进口税和智能手机关税抬高了零售价，加上当地货币波动，削弱了对智能手机的需求，尤其是埃及和土耳其等国对高端智能手机的需求。

部分热门品牌供应不足，或厂商在当地没有官方经销网络，如苹果。

品牌和质量的关联性。消费者极为信任三星等品牌，这使得翻新的三星设备相较于其他安卓品牌的全新设备更为畅销。

当地渠道商家提供完善的质保计划令消费者更愿意购买翻新智能手机。

中东非的供应格局

和其他发达地区一样，iPhone在中东二手智能手机的渠道中占据重要地位，紧随其后的是三星的高端系列和部分中国品牌，例如OPPO。然而，非洲各国间的消费需求差异较大。在肯尼亚等市场，最畅销翻新设备的平均售价更低，约为45美元，近80%的翻新机的售价低于100美元。其主导品牌为三星而非苹果，这也是三星在新手机市场地位下滑的原因。

中东非的二手手机供应主要依赖于美国、欧洲和中国香港等市场的输入。以旧换新计划在美国和欧洲尤为普及，极大提升了二手手机的供应。作为核心枢纽的迪拜机场免税区在分销来自全球各地的库存方面发挥着关键作用，产品由此散布至阿联酋以及整个中东非地区。在迪拜这个充满活力的市场上，约有60%或更高比例的进口产品被指定用作再出口至不同的中东非国家。

大量渠道抓住了中东非翻新智能手机需求激增这一契机。Badili(肯尼亚的一家二手商务平台)等电商对智能手机的以旧换新业务起到了推波助澜的作用。Badili与OPPO和三星等头部厂商的合作为最新问市的设备打开了通路。在埃及，MobileMasr以30天保修期在翻新智能手机销售方面处于领先地位。这一转变的背后离不开线上平台和战略合作的推动，反映了二手手机市场对可持续性和便捷选择的需求不断上升。南非电信运营商Vodacom以RedLovesGreen为主题推动以旧换新业务，为二手和旧手机提供以旧换新选择，让消费者有机会对手机进行升级换代，该平台出售二手设备均成色如新。

虽然线上平台始终都是接触二手/认证翻新手机潜在买家的主要渠道，但许多线下零售商——尤其是在大众市场的零售商(即独立零售商)——依赖于非正式推荐，并利用TikTok、Facebook和Instagram等社交媒体平台。在阿联酋等地区，特定门店具备可观的盈利能力，这促使他们和当地网红合作，推出极具吸引力的交易。相反，在伊拉克，许多翻新机的批发商和零售商选择传统的实体店，目标受众是易受到同龄人影响的年轻消费者，他们希望拥有苹果或早期三星Galaxy设备。

随着对价格亲民的高端设备的需求持续攀升，这对二手和翻新机市场的发展带来巨大影响。要想应对和信任、可持续性以及运营效率有关的挑战，设备价值链、监管机构和消费者之间的合作对于该行业未来的发展至关重要。更重要的是，对于主要以提高全新设备出货量为推动力的设备厂商来说，这是一把双刃剑。如果他们不制定政策，和当地渠道及生态系统联手利用好智能手机市场的趋势，那么他们甚至可能会更早失去一席之地。Canalys将在随后的报告中对这些关键性话题进行探讨。