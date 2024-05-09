第一架全电动垂直起降 (“eVTOL”) 喷气式飞机开发商、区域空中机动 (RAM) 领域的全球先驱 Lilium NV宣布与先进空中交通 (AAM) 运营商 UrbanLink 合作，在南佛罗里达州运营 Lilium Jets。作为协议的一部分，UrbanLink 将购买 20 架 Lilium Jets，并按计划预付款，并成为美国第一家完全致力于将 eVTOL 飞机整合到其机队中的航空公司。

新成立的 UrbanLink 由 Ed Wegel 领导，他是一位经验丰富的航空公司高管，在融资、运营和分销方面拥有 40 年的经验。 Wegel 已为航空企业筹集了超过 10 亿美元，并主导为两家美国第 135 部航空公司和多家美国第 121 部航空公司进行了美国联邦航空局 (FAA) 认证，其中包括东航 737-800 机队在 8 个月内破纪录地获得了 2014 年认证。最近，韦格尔担任美国发展最快的包机航空公司 GlobalX 的首席执行官兼创始人。韦格尔还曾担任私人和公共航空公司的董事会成员，包括大西洋海岸航空公司、BWIA 国际航空公司和东方航空公司。他还是捷蓝航空最初商业计划的主要制定者。

韦格尔表示：“虽然许多航空公司已经讨论了运营电动垂直起降飞机的潜力，但没有一家航空公司做出明确的承诺。 UrbanLink 将成为美国第一家将电动垂直起降飞机纳入其机队的航空公司。我们致力于彻底改变人们进出城市核心区以及在城市核心区内的出行方式。经过对各个制造商的全面评估，我们发现 Lilium Jet 凭借其卓越的客舱设计、航程、容量和成本效益，成为满足我们需求的最佳选择。”

Lilium 与 UrbanLink 的合作标志着加速 AAM 在南佛罗里达州采用的一个重要里程碑。 UrbanLink 进入该地区的计划包括利用 Lilium 及其合作伙伴在过去五年中辛勤工作的佛罗里达州垂直起降机场网络。

UrbanLink 将 eVTOL 视为南佛罗里达州可持续区域连接的关键驱动力。 Lilium Jet 以其计划的发射范围，准备通过连接迈阿密、西棕榈滩、博卡拉顿和劳德代尔堡等主要城市，无缝延伸穿过半岛到马可岛来实现这一愿景。该服务预计于 2026 年推出。

Lilium 首席商务官 Sebastien Borel 表示：“我们很自豪 UrbanLink 选择 Lilium Jet 进行其网络和运营。这不仅对于 Lilium 来说，而且对于 eVTOL 在美国的商业化来说都是一个巨大的里程碑。我们相信，此次 eVTOL 飞机的购买是商业运营商首次购买，而该商业运营商并未对其购买的制造商进行投资。这表明电动垂直起降飞机市场已经成熟，并且对能够提供城市之间（而不仅仅是城市内部）连接的飞机的需求不断增长。我知道埃德拥有使区域空中交通取得成功的远见和运营专业知识。”

该订单是在去年年底开始组装第一架 Lilium Jet 后发出的，Lilium Jet 的首次试飞预计将于 2024 年底进行。