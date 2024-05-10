奥迪扩大了其电动汽车产品范围，推出了由 Fantic 提供动力的限量版耐力赛风格电动踏板辅助山地自行车 (eMTB)，可通过奥迪正品配件购买。该品牌对越野追求并不陌生，在 20 世纪 80 年代推出 quattro 全轮驱动系统后，该品牌首次在世界拉力锦标赛中取得成功，塑造了该品牌并定义了其未来几年的性能 DNA。

新款奥迪 eMTB 以该品牌的性能血统为基础，采用激动人心的涂装，其灵感源自奥迪达喀尔拉力赛获奖电动车RS Q e-tron赛车的创新设计。

与该品牌的全电动公路版 e-tron 车型系列一样，奥迪 eMTB 具有广泛的功能，并以多功能性为核心。与意大利摩托车和电动自行车制造商 Fantic 合作，基于其 XEF 1.9 Factory 耐力赛电动自行车产品，其轻质铝制车架的几何形状旨在提供轻松的骑行姿势，以便骑手能够更好地对障碍物和地形做出反应。其混合 29 英寸前轮/27.5 英寸后轮设置提供了最佳的侧翻能力和急转弯灵活性。

凭借其全悬架设计、电动自行车专用 Mavic 无内胎车轮和 Vittoria 电动自行车级越野轮胎，它可以完美适应从自行车道和旅行到具有挑战性的越野的各种地形。道路轨道。奥迪 eMTB 配备顶级、完全可调的悬架组件，行程为 180 毫米，其独特之处在于螺旋弹簧 Öhlins TTX22m.2 后减震器和空气弹簧 Öhlins RXF38 m.2 前叉。 1×12 传动系统的换档任务由 SRAM 的 GX 后拨链器和安装在杆上的换档器处理，在 11-51 齿后卡式盒上工作。 Sunstar Braking 的 FIRST 卡钳和 S3 Batfly 转子（220/203mm F/R）提供制动力。

由 Fantic 提供动力的奥迪 eMTB 为骑手提供四种级别的电动辅助，时速高达 20 英里/小时 – Eco、Tour、Sport 和 Boost – 预计电池续航里程在 12 至 90 英里（20-150 公里）之间，具体取决于地形，骑手的体重和所使用的辅助量。 Eco 模式经过校准，可通过显着的电力辅助提供最大效率和续航里程，而 Tour 则带来更显着的电力提升。运动模式旨在为运动自行车运动提供强大的帮助，而最强大的设置 – Boost 模式 – 为攀登具有挑战性的丘陵路线提供最大水平的电动辅助。

720 瓦时、36 伏锂离子电池组完全位于铝制框架内，为安静高效的博泽 S-MAG 250 瓦电机提供动力，该电机可提供高达 90 牛米的扭矩。车把上的小型数字显示屏可让关键数据一目了然，包括辅助级别、电池充电状态和速度。当电池电量低于 10% 时，充电电量指示灯会在显示屏右上角闪烁。

由 Fantic 提供动力的奥迪 eMTB 预计于今年夏天交付，建议零售价为 9,795 美元（不含地方税）。