宾利宣布其标志性的 W12 发动机将被全新的、注重性能的 V8 插电式混合动力系统所取代，这让宾利的未来又近了一步。全新动力总成可产生宾利有史以来最高的动力输出，也将成为宾利历史上最具活力、反应最灵敏和最高效的系统，适合新一代日常超级跑车。

全新动力总成被命名为“超高性能混合动力”，继承了宾利长期以来的传统，即通过技术来补充一流的内燃机以提高性能。 20 年代的机械增压是 20 世纪 80 年代至今使用涡轮增压的早期先驱。从今年夏天开始，宾利更进一步，通过“充电”带来更多性能，使用强大的插电式混合动力系统打造宾利 105 年历史上最先进、最强大的动力总成。

新系统以宾利现有的混合动力系统为基础，但在性能和效率方面更进一步，拥有超过 750 PS 的功率和 50 英里（80 公里）的纯电动续航里程。这比之前在Flying Spur和 GT W12 Speed 衍生品中提供的 W12 发动机至少多出 91 PS 。

随着宾利标志性的 6.0 升双涡轮 W12 发动机即将于今年夏天退役，在过去二十年中生产了 105,000 台发动机，新款超性能混合动力车将接过宾利领先动力总成的衣钵，建立了新的宾利家族。作为世界上最好的电动豪华性能汽车。在开发比 W12 更大的动力以及在更宽平台上提供四位数扭矩的同时，超高性能混合动力车还将提供低于 50 克/公里的 WLTP 驱动循环二氧化碳排放量。

官方还预览了新发动机的特性，发布了一段发动机声音剪辑，展示了跨平面低音与自由旋转咆哮的精致组合。这代表了动力系统提供的音频频谱的一端；与系统在电动模式下提供的绝对静音相反。

有关宾利全新电动动力总成的更多细节将在未来几周内发布，该动力总成将推动宾利Beyond 100旅程的下一阶段，并兑现该系列中每辆汽车均以混合动力形式提供的承诺。与此同时，客户可以继续享受宾利 W12 和非混合动力 V8 发动机的最后几辆示例，这些发动机可通过宾利全球零售商网络购买。