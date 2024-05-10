比亚迪全新一代e平台3.0 Evo及首搭车型海狮07EV全球同步首发。全新平台集成了比亚迪电动化核心技术，搭载了全球首创CTB整车安全架构、全球首创十二合一智能电驱、全球首创智能宽温域高效热泵、全球首创全域智能快充、全球首创智能运动控制五大最新技术集群。其中，23000rpm全球量产最高转速电机、智能升流快充技术、智能末端快充技术、超级iTAC等突破性技术全部搭载于海狮07EV身上，令其具备了更安全、更高效、更智能的卓越表现，拥有了“全能王”的超凡实力。

定位于“中型都市智电SUV”的海狮07 EV正式上市，官方指导价格18.98万元-23.98万元。海狮07EV是e平台3.0 Evo打造的首款车型，搭载12项全球首创硬核技术，拥有超100项全系标配，集安全、舒适、智能、性能、效率、颜值于一身，是比亚迪海洋网为新生代都市用户打造，汇集了领先技术与前瞻设计的创新力作。

即日起，订购海狮07EV可享0首付0利息、置换补贴至高16000元、全系2年免费车机流量（5GB/月）等多重丰厚福利。截至6月30日前，成功在比亚迪海洋APP/小程序下订的用户，可享受6年6次保养、比亚迪海洋APP10000积分等限时惊喜礼！

前卫创新的海洋美学设计 享受都市精致时尚出行

海狮07EV是海洋网全新海狮IP的首款车型，延续了海洋美学设计理念，展现出优雅前卫的时尚特质。整车线条优雅灵动，具有完美的车身比例，为注重实用功能的都市SUV带来更多艺术气质和时尚感。

海狮07EV的内饰设计简洁实用，富有个性，优美的曲线与丰富的海洋元素打造出座舱的“悬浮、轻量、速度感”。“海洋之芯”中控布局搭配“悬浮之翼”仪表台，营造出自然雅致之感，平底四辐运动方向盘、复古式三角窗等设计，彰显出不凡的品质感与优雅的高级感。

海狮07EV的车身尺寸为4,830mm×1,925mm×1,620mm，轴距为2,930mm，达到中大型SUV水准，为用户提供宽适的驾乘空间。车内近二十处不同形式的储物空间，便于收纳各种随身物品。前舱储物空间容积58升，可放置一个20寸的标准行李箱，加之后备厢灵活多变的组合形式，可满足不同场景下全家人的出行需求。此外，超大面积全景天幕、电动遮阳帘、128色氛围灯、12扬声器的HiFi级定制丹拿音响等配置，为追求精致时尚的用户带来更高品质的出行享受。

更具专属感的高阶科技 赋予都市出行更多智慧个性

作为海洋网倾力打造的重磅车型，海狮07EV全面搭载了先进的智能科技，不仅拥有智能座舱高阶版-DiLink 100，还首搭天神之眼高阶智能驾驶辅助系统-DiPilot 100，从多元的人车交互形式到丰富的智驾功能，构建起“以人为中心”的全场景智能体验。

基于全场景数字钥匙和面部识别功能，海狮07EV为用户打造出“千人千面，驾驶者的专属座舱”，将个性化体验融入座舱，让每一次出行都更具专属感。屏幕投影面积达50英寸的AR-HUD抬头显示，配合深度定制的导航系统，行车环境信息展示得更精准智能。支持四音区识别的全场景智能语音控制，无论前排后排驾乘人员，都可用语音轻松控制超千项功能，反应灵敏流畅，便捷高效。

海狮07EV的高阶智能驾驶辅助系统-DiPilot 100可深度覆盖高快领航六大核心智驾功能，实现跟随导航，完成从起点到终点，如自动上下匝道、主动避障等辅助驾驶任务。全球首创的拨片启动方式，轻轻一拨即可开启驾驶辅助功能，不同的人机共驾状态均可通过仪表呈现，增强用户的驾驶感知，提升驾驶安全性。

“全场景 真快充” 带来高效经济的绿色出行方案

作为e平台3.0 Evo打造的首款车型，海狮07EV集合众多领先的技术优势于一身，提供全域智能快充解决方案，为用户带来“全场景、真快充”的颠覆式体验。新车搭载全球首创智能升流快充、全场景智能脉冲自加热、智能末端快充、智能升压快充四大技术，充分利用现有公共充电资源，实现了不挑桩、不挑环境、北方冬季也能快充的高效出行方式。

无论是公共直流还是公共超充桩，海狮07EV均可实现大功率充电。海狮07EV 550在2015版充电国标公共直流充电桩上的最高充电功率可达180kW，而610长续航版、610智航版、550四驱智航版在公共超充桩上的最高充电功率可达240kW。海狮07EV 10-80% SOC的充电时间快至25分钟，末端充电时间从30分钟缩短至18分钟。在极低温环境中，海狮07EV的充电时间可大幅缩短40%。

海狮07EV全系标配全新一代智能宽温域高效热泵系统、行业首创的智能双环流电池直冷直热技术，以及全球首创电驱高效复合温控系统，实现了对乘员舱、电池系统、电动力总成高效的温度控制和能量管理，进一步提升整车的系统效率，整车的低温续航里程可提升45km，常温续驶里程提升60km，让用户充分感受纯电出行的高效便利。

海狮07EV搭载比亚迪全球首创的高效十二合一智能电驱系统，全系搭载1200V碳化硅电控，采用23,000rpm全球量产最高转速电机，其极速可达225km/h以上，日常出行兼具更优秀的加速体验和更好的续航表现。

极致的安全性能与操控体验 赋予都市出行极佳的驾乘品质感

“安全是最大的豪华”，海狮07EV以创新技术树立新能源车安全标杆。新车以全新一代CTB整车安全架构为基石，搭载全球首创的内骨骼式CTB安全架构，相比于行业，区域车身强度提升60%，加之超级安全的刀片电池，强强结合，安全性能大幅提升。全系标配11个安全气囊、驾驶员监测辅助等安全配置，带来全方位的安全守护。

在坚实的安全基础之上，海狮07EV为用户提供更为优异的驾驶通过性与操控性。新车采用前双叉臂、后五连杆独立悬架，入门即配备FSD频率可变阻尼减振器，550四驱智航版搭载云辇-C智能阻尼车身控制系统，并提供iTAC智能扭矩控制系统，在极大提升驾乘舒适性与操控性的基础上，还搭载定制化开发的超级iTAC多场景模式，包含陷车助手、地形辅助模式，可匹配多场景出行需求，让用户既能驰骋于都市，也能畅行于户外。

比亚迪海狮07EV进一步强化了海洋网在中型SUV细分市场的布局，依托于全新一代e平台3.0 Evo，拥有了12项全球首创硬核技术及超100项全系标配，实现了从技术到产品再到体验的全面领先，为新生代都市用户构建起全场景智电出行新方式。即日起，登录海洋网APP、小程序即可携手海狮07EV开启高品质智电体验之旅