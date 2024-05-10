在可持续货运的道路上，戴姆勒卡车首次将电池电力驱动系统和自动驾驶结合在一个平台上：自动驾驶 Freightliner eCascadia。

该卡车基于量产电池电动 Freightliner eCascadia 打造，配备了 Torc 的自动驾驶软件以及最新的 4 级传感器和计算技术。这最终将实现4级自动驾驶。 Torc Robotics 是戴姆勒卡车的自主虚拟驾驶员技术独立子公司。虽然仍然是一个研究和高级工程项目，但自动驾驶汽车有潜力发展成为一个模块化、可扩展的平台，该平台与推进无关，可以在不同的卡车运输应用中灵活使用。目标是为客户提供适合其特定业务和运输需求的合适车辆选择。

纯电动Freightliner eCascadia是经过验证的自动驾驶 eCascadia 技术演示车基础，于 2022 年投入生产，目前在美国超过 55 支车队中已实际行驶了 600 万英里。这款零排放 8 级卡车旨在为寻求过渡到高效、零排放拖拉机的车队提供最佳生产力。电池可在短短 90 分钟内充电至 80% 的电量。

有多种电池和驱动桥可供选择，典型行驶里程为 155、220 或 230 英里，具体取决于具体配置。 Freightliner eCascadia 配备了专有的底特律 ePowertrain，可提供性能、效率和可靠性。为了提高道路安全性，eCascadia 还标配了 Detroit Assurance 安全系统套件，包括主动制动辅助 5。

目前正在自动柴油 Cascadia 上进行测试的自主传感器套件和计算能力首次被包装以适应电池电动 eCascadia 的较小日间驾驶室配置。为了确保足够的冷却，戴姆勒卡车北美公司的工程团队为计算堆栈开发了一种先进的原型空气冷却概念，该概念被有效地放置在驾驶员和乘客座椅之间。定制软件为自主系统提供控制接口和车辆状态反馈。内部设计的传感器条盖集成了摄像头、激光雷达传感器和雷达传感器，可提高空气动力学性能，同时提供更好的保护，防止损坏和污染。四个额外的 12 伏电池提供足够的高压电源，以确保不间断运行并提高效率和安全性。