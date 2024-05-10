EA 首席执行官安德鲁·威尔逊 （Andrew Wilson）证实，该公司正在考虑在传统的 3A 游戏中投放广告。

在最近的财报电话会议问答环节中，高盛分析师 Eric Sheridan 向威尔逊询问了在 3A 游戏中加入动态广告的问题，威尔逊表示：“广告有机会成为我们收入增长的重要驱动因素。公司内部目前正在组建团队，研究如何在游戏体验中巧妙地植入广告。”

不过威尔逊同时表示“这方面还处于早期阶段”，但如果 EA 确实决定进一步推进该业务，公司将会对此进行“深思熟虑”。

游戏行业预计在 2030 年达到 5830 亿美元的规模，因此游戏内广告植入被视为广告业的一种自然延伸。然而，玩家对此褒贬不一。一部分玩家认为植入广告会分散注意力，影响游戏体验；另一部分玩家则表示，只要植入得当，不影响游戏流畅性和内容，他们是可以接受的。

不过，EA 在过去曾有过一些植入广告的负面案例。2020 年，EA 在 UFC 4 中植入了美剧《黑袍纠察队》（The Boys）的全屏广告，该广告因严重影响游戏体验而遭到了玩家的抵制，最终 EA 不得不将其移除。

事实上，植入式广告在游戏行业并不是新鲜事物。有记载的最早植入广告的游戏是 1978 年发行的《冒险岛》，不过该广告只是为了宣传其续作《海盗冒险》。1983 年，安海斯-布希啤酒公司赞助了街机游戏《Tapper》，游戏中出现了巨大的百威啤酒标志。由于该游戏最初投放在酒吧等成年人场所，该植入广告并不违规。但随着游戏面向未成年人开放，百威啤酒标志后来被其它产品取代。

随着 90 年代和 2000 年代游戏市场的扩大，许多公司希望借机推广自家产品。一些游戏中充斥着赞助商的产品。还有一些游戏，比如《百事超人》，本身就是一个赤裸裸的广告。

2004 年，EA 出品的《极品飞车：地下狂飙 2》就因其开放世界中随处可见的品牌广告而闻名。有人认为 EA 此举是为了增加游戏的真实感，因为游戏中的品牌来自现实世界，例如百思买、汉堡王等。

EA 已经非常赚钱，该公司财报显示全年利润为 12.73 亿美元，收入 75 亿美元。