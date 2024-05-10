据华尔街日报报道，法国初创公司 Mistral AI 即将达成一项以 60 亿美元估值进行融资的协议，与半年前相比，这一估值水平几乎达到了当时的三倍。在去年 12 月的融资中，Mistral 的估值为 21.5 亿美元。

根据知情人士的说法，现有支持者 General Catalyst 和 Lightspeed Venture Partners 预计将是新一轮融资的主要金主，Mistral 将在此轮融资中筹集约 6 亿美元。

而在今年 2 月，微软就已经向 Mistral AI 投资了 1600 万美元并与其达成合作，通过 Azure 云计算平台提供后者的 AI 模型。几乎同期，Mistral 宣布推出其 AI 聊天机器人 Le Chat。这款聊天机器人被视为 ChatGPT 的有力竞争者，旨在成为用户与 Mistral 旗下各类模型（例如 Mistral Large、Mistral Small 和 Next）进行交互的“对话入口”。

Le Chat 也提供免费和付费版本，但不同于 ChatGPT Plus 每月 20 美元的固定费用，其采用的是基于 token 的按需付费模式。Le Chat 的定价取决于所选模型，最实惠的 open-mistral-7b 模型输入和输出均为每百万 token 0.25 美元，而更强大的 mistral-large-2402 模型输入和输出的费用则分别为每百万 token 8 美元和 24 美元。

今年 4 月，Mistral AI 公司推出了 Mixtral 8x22B 开源模型，共有 1760 亿个参数，Context 长度（上下文文本）为 6.5 万个 token，可以通过 Torrent 下载。Mistral AI 公司自成立以来一直备受外界关注，“6 人团队，7 页 PPT，8 亿融资”不断缔造传奇，在得到微软的投资之后更是进入发展快车道。