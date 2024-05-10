Luminar Technologies 近日在其致股东的信函中提到，特斯拉是其 2024 年第一季度最大的 LiDAR（激光雷达）产品客户，当季特斯拉贡献了 Luminar 超过 10% 的收入。但根据埃隆·马斯克最近的表态，Luminar 未来来自特斯拉的业务可能会减少。

这一消息让外界猜测特斯拉可能在自动驾驶领域转向使用激光雷达，似乎与马斯克此前将激光雷达方案称为“歧路”的言论相左。此前马斯克曾将激光雷达称为“愚蠢的差事”和“死胡同”。不过，长期关注特斯拉的人士指出，特斯拉一直使用激光雷达设备来验证测试车辆的视觉数据。因此，特斯拉从 Luminar 购买 LiDAR 设备也就不奇怪了。

针对特斯拉成为最大客户的消息，马斯克回应称，特斯拉不再需要激光雷达设备来采集自动驾驶的“基准真实数据”（ground truth data，是真实世界中的真实数据，是已知正确或可信的数据，通过人工标注获得），“我们甚至都不再需要它们来做这件事了，”马斯克写道。

多年来，特斯拉在“基准真实数据”采集车辆上使用激光雷达设备一直备受批评者关注。部分原因在于马斯克之前曾表示激光雷达对自动驾驶汽车来说是累赘且没有前途的。然而，特斯拉的批评者通常忽略了这一点：马斯克指的是在单个车辆上使用激光雷达，而不是用于验证视觉数据。

这一点在 Luminar 周二的财报电话会议上也有所暗示，其首席执行官 Tom Fennimore 表示，这并非特斯拉首次订购 Luminar 的激光雷达设备，但特斯拉并不是一个经常性的客户。“这并不是他们第一次向我们订购激光雷达，但我要说这更像是一次性的交易，而不是经常性的。他们到底用这些设备做什么，我们只能猜测，”Fennimore 说道。

特斯拉一直在大力推进其完全自动驾驶（FSD）技术，马斯克此前宣布，该公司将在 2024 年 8 月 8 日发布专用的自动驾驶出租车“Cybercab”。在另一条评论中，马斯克表示，尽管特斯拉不一定将公司赌注押在 FSD 上，“全力押注自动驾驶技术是一个显而易见的选择，其他一切就像马车的一些变种而已。”