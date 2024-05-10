Sensor Tower商店情报平台发布了2024年4月中国手游产品在海外市场收入及下载量排行榜，详细榜单变化如下。（特别说明：本报告仅统计应⽤商店IAP预估值，不包括⼴告变现收⼊和中国地区第三方安卓渠道收入。）

4 月出海手游收入榜

FirstFun《Last War:Survival Game》保持稳定的版本更新和广告投放，4月广告占有率稳居美国和韩国手游市场多平台前列，同时在“Foodie Carnival”等活动的带动下，本期内购收入再度增长16%，蝉联出海手游收入榜和全球4X策略手游收入榜冠军。Sensor Tower数据显示，《Last War:Survival Game》自2023年8月发布以来，创新的休闲射击融合玩法和广告素材效果卓著，收入和活跃用户规模已连续8个月保持增长。

4月下旬，《原神》推出全新4.6版本“两界为火，赤夜将熄”，随着全新剧情、场景和限定五星角色“阿蕾奇诺”等祈愿活动的开启，该游戏海外日流水激增，本期海外收入上涨53%，稳居收入榜第6名，跃居增长榜亚军。

莉莉丝于3月下旬推出组队RPG新游《AFK Journey》，在前作《剑与远征 – AFK》超10亿美元海外收入的市场基础上，《AFK Journey》在剧情、角色、玩法和美术风格上做出巨大突破，同步TikTok、Instagram和YouTube等平台高质量的广告投放，上市首月收入快速增长，超越《万国觉醒》成为莉莉丝当前收入最高的游戏，入围收入榜第10名，荣登增长榜首。

4月17日，悠星网络《雀魂》与《碧蓝档案》开启限时联动，随着特别联动雀士、特效装扮和学园庆典活动的推出，《雀魂》单日流水再攀高峰，4月海外收入环比激增312%，重回收入榜第18名，跃居增长榜第4名。

4 月出海手游收入增长榜

4月上旬，网易在中国台港澳市场推出街篮竞技手游《全明星街球派对》繁体版，凭借NBA赛事和明星球员IP的影响力，该游戏问鼎中国台湾市场App Store和Google Play下载总榜，成为中国台港澳市场4月下载量最高、收入增长最大的手游，入围本期增长榜第5名。

沐瞳科技的次世代魔幻RPG手游《Watcher of Realms》于3月中下旬陆续登陆韩国、日本和中国台港澳市场，本地化的活动运营和广告投放助力该游戏在新进市场收入持续走高，同时欧美市场收入表现稳定，本期收入环比提升50%，位列增长榜第6名。

3月下旬，畅游在日本和韩国市场推出全新体育街机手游《排球少年!!FLY HIGH》，凭借高人气动漫IP“排球少年!!”的市场影响力和对原作的精彩还原，该游戏上线首日即登顶日本App Store和Google Play总下载榜首，入围4月增长榜第8名。

由完美世界研发、ATLUS监修的“女神异闻录5”IP衍生新游《女神异闻录：夜幕魅影》于4月中旬登陆韩国和中国台港澳市场，该游戏延续了原作的世界观和场景，还在剧情、玩法和角色上进行了创新，上线首日夺得韩国Google Play手游下载榜冠军和App Store手游下载榜亚军，并成为4月全球收入增长最大的回合制RPG手游，跻身增长榜第9名。

4 月出海手游下载榜

Ivy Mobile《Subway Princess Runner》3月下载量环比增长10%，首次问鼎下载榜。

沐瞳科技MOBA手游《Mobile Legends: Bang Bang》本期下载量较3月上涨12%，位列下载榜第3名。

IGG旗下4X策略手游《Doomsday: Last Survivors》4月下载量环比提升36%，排名上升10位至下载榜第4名。