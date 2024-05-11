据纽约时报报道，苹果公司预计将在下月举行的年度全球开发者大会（WWDC）上展示其人工智能领域的进展，届时该公司将发布改进后的 Siri 语音助手。

报道指出，Siri 的底层技术将包括一个新的生成式 AI 系统，赋予其聊天功能，而不是一次回答一个问题。知情人士称，苹果并未计划通过发布一款聊天机器人来与 ChatGPT 直接竞争，而是专注于让 Siri 更好地处理其现有任务，包括设置定时器、创建会面日程和向杂货清单添加物品等。

据说，改造 Siri 的决定是在去年年初由苹果公司高层做出的。软件工程高级副总裁克雷格·费德里吉（Craig Federighi）和机器学习和人工智能战略高级副总裁约翰·詹南德雷亚（John Giannandrea）花了数周时间测试 OpenAI 的 ChatGPT，以了解竞争对手如何使 Siri 看起来过时。

据称，与苹果内部的其他团队相比，Siri 团队未能获得关注和资源，该公司一直在努力招募和留住领先的人工智能研究人员。

古尔曼此前透露苹果公司正在研发一种运行于设备端的大型语言模型（LLM），旨在提升即将发布的生成式 AI 功能的响应速度和隐私保护能力。目前尚不清楚这项模型与 Siri 之间的具体联系。