苹果 Vision Pro 在发售后引发消费者广泛关注，虽然从二手交易平台 eBay 来看热度已下滑，但医生、企业依然对这款头显抱有较高热情。

印度钦奈 GEM 医院的胃肠外科专家 R Parthasarathy 博士称赞 Vision Pro，他在佩戴该头显的情况下，完成了针对胆囊、胃癌、瘘管和疝气在内的 30 多台外科手术。

Parthasarathy 博士表示苹果 Vision Pro 可以在无延迟的环境下提供实时传输，增强了视野并连接现实世界，能够让查看腹腔镜手术镜头和 CT 扫描。

在佩戴 Vision Pro 的情况下，Parthasarathy 博士可以放大内部器官进行详细检查，他表示 Vision Pro 已经成为他的得力助手，后续会尽可能地在手术中使用。

根据此前报道，巴西 Jaraguá 医院的 Bruno Gobbato 医生近日借助 Vision Pro，成功完成了肩关节镜微创手术。

Gobbato 医生表示：“肩关节镜手术使用关节内的摄像头，外科医生通过直视屏幕进行手术。而在佩戴 Vision Pro 之后，我不仅能看到电影屏幕大小的高分辨率图像，还能实时看到患者的各项检查数据以及 3D 模型。”