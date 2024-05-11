根据 BusinessKorea 的说法，三星电子已停止自动驾驶汽车研究，负责三星中长期发展的三星先进技术研究院（SAIT），已经将自动驾驶排除在研究项目之外，将开发人员转移到机器人领域，作为三星中长期发展的一部分。

报道称，自三星电子去年成功完成 200 公里路段的“无人驾驶”以来，业界的反应喜忧参半。由于开发困难大于预期和缺乏业务盈利能力，全球公司一再放弃全自动驾驶，这影响了三星的决定。一位业内人士表示，“三星电子跟随苹果停止自动驾驶汽车研究，似乎是由于技术实现困难，以及与投资相比缺乏可观的回报。”

此前有报道称，SAIT 自 2017 年获得韩国监管机构颁发的自动驾驶临时许可之后，在过去几年时间里一直潜心研究自动驾驶技术研发，克服了在坡道上行驶、识别专用车辆、自动变道等诸多问题。如今突然传出取消，令人唏嘘。

今年 2 月有传闻称苹果公司已搁置并取消了自动驾驶电动汽车的所有开发计划。苹果汽车项目启动已有十多年时间，期间投入了大量资金，但最终决定这不是一个可行的项目。

苹果公司首席运营官杰夫·威廉姆斯（Jeff Williams）发布内部信，告知大约将近 2000 人的汽车项目团队，该项目已被取消。许多研发人员被转到苹果公司的人工智能部门。