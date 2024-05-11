VinFast 在越南推出之前透露了有关可爱的 VF 3 的新细节。不含电池的起价为 2.4 亿越南盾（9,428 美元），含电池起价为 3.22 亿越南盾（12,650 美元）。

尺寸方面，VF 3 长 125.6 英寸（3,190 毫米），宽 66.1 英寸（1,679 毫米），高 63.8 英寸（1,622 毫米），轴距跨度 81.6 英寸（2,075 毫米）。从这些数字来看，该车型比菲亚特500e短 17.4 英寸（441 毫米） 。

VinFast 对驾驶舱的情况讳莫如深，但它配备了一个 10 英寸显示屏，似乎可以用作数字仪表板和信息娱乐系统。它配有两幅方向盘、简约的控制装置和一些色彩。买家还会发现后座可以折叠起来，提供 10 立方英尺（285 升）的载货空间。

动力来自后置电动机，可产生 43 马力（32 千瓦/44 马力）和 81 磅英尺（110 牛米）的扭矩。这些适度的数字使跨界车能够在“轻快”的 5.3 秒内从 0-31 英里/小时（0-50 公里/小时）加速。

这并不快，而且这款跨界车配备了一个 18.64 kWh 的小型锂离子电池组。它使该车型在 NEDC 循环中一次充电可行驶长达 130 英里（210 公里）。当电池电量不足时，只需 36 分钟即可从 10% 充电至 70%。

在其他消息中，VinFast 宣布VF 8将获得索尼的 RIDEVU 流媒体视频服务。它可以播放 2,000 多部电影，但只有在停车时才会在信息娱乐系统上播放。