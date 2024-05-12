宝马制造了多种“终极驾驶机器”。但如果你用“宝马”来提示汽车爱好者，他脑海中浮现出的第一个图像可能是 3 系：该品牌标志性的运动型紧凑型轿车。 3 系定义了 20 世纪末的现代 BMW。很快，它将帮助重新定义21世纪的宝马；下一代将走向全电动。

宝马仍需要确认3系EV的名称。商标申请显示该品牌可能会重新启用 i3 铭牌，首先是 i320、i330 和 i340 型号。 “i”将使这些车型与当前的燃油 3 系列区分开来，后者可能会与它一起继续生产。

新的 Neue Klasse EV 架构将为 3 系列 EV 提供支撑。它应该配备下一代电动汽车技术，并且不必做出与宝马在 i4 和 iX 上所做的相同的设计妥协，这两款车是在改进的燃烧平台上构建的。

新平台意味着 3 系列将采用新的电动动力系统。宝马表示，其全新第六代 eDrive 系统的续航里程将增加 30%，充电速​​度将加快 30%，效率将提高 25%。电动 3 系将采用 800V 架构，并采用 BMW 新型且能量密度更高的圆柱形电池，这将允许更高效的包装和更低的车辆高度，从而提高效率。

宝马指出，Neue Klasse 平台最多可容纳四台电机，功率范围为 268 至 1,341 马力。预计入门级 3 系列将出现在该系列的低端，可能有单电机 RWD 和双电机 AWD 型号。