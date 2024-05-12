得益于 5000 万美元的新投资，总部位于亚特兰大的电动汽车充电公司EnviroSpark 希望雇佣尽可能多的特斯拉超级充电站团队成员。

中端市场基础设施股权投资公司 Basalt Infrastructure Partners 提供的 5000 万美元投资将使 EnviroSpark 能够快速发展其在美国各地拥有和运营的网络、创新技术并使其电动汽车基础设施更加便捷和可持续。

EnviroSpark 希望利用特斯拉被解雇的人才来实现这一目标，特别是一周前刚刚被解雇的 Supercharger 团队。EnviroSpark 联合创始人兼首席执行官 Aaron Luque 在一份电子邮件声明中表示：

这是我创立 EnviroSpark 以来最大的人才引进机会。特斯拉之所以能够扩展其充电基础设施，在很大程度上要归功于 Supercharger 团队中才华横溢的员工。

在 Basalt 最近投资的帮助下，我们希望吸引尽可能多的高技能人才，以实现我们雄心勃勃的增长目标。

继 2022 年成功获得由 Ultra Capital 领投的 1500 万美元融资后，EnviroSpark 在电动汽车充电市场上赢得了声誉。该公司在北美拥有超过 8,200 个充电插头，在帮助加速电动汽车的普及方面处于有利地位。

EnviroSpark 最近与 RaceTrac、Waffle House、IHG 酒店及度假村和福特经销商建立了战略合作伙伴关系。这些合作补充了我们与特斯拉、大众、Volta 和喜达屋资本集团的长期合作关系。

它还通过总务管理局与美国联邦政府合作，推动商业和政府电动汽车的采用，并在佐治亚州和田纳西州获得了国家电动汽车基础设施 (NEVI) 奖项。