工业和信息化部（简称“工信部”）正式发布第383批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示，高端智能汽车机器人品牌极越旗下第二款车型极越07上榜。此次，极越07登录工信部新产品公示目录，代表着极越07量产上市在即。

外观方面，新车的前脸采用封闭式设计，Y字形的前灯组具有不错的视觉冲击力。车身侧面，新车采用了溜背式的轿跑设计，整体比例协调、轮廓线条流畅。车尾部分，细长的贯穿式尾灯使得新车的车尾具有不错的科技感，尾灯在两侧进行Y字形设计与前灯组相呼应，整体辨识度也比较高。车身尺寸方面，新车长宽高为4953/1989/1475mm，轴距为3013mm。

在智能驾驶方面，据官方表示，极越07同样采用纯视觉高阶智驾技术方案，作为参考，极越01搭载双NVIDIA DRIVE Orin芯片，AI总算力508 TOPS，并配备28个智驾传感器，包括11个高清摄像头（其中7个800万像素，行业数量最多）、12个超声波雷达和5个毫米波雷达，可以实现高速领航自驾和城市道路领航辅助驾驶。

内饰方面，参考此前的信息，新车采用环抱式的内饰，并加入了炫彩的氛围灯，方向盘采用半幅式的设计，同时车内配备一块贯穿式屏幕，整车内部拥有非常简约的氛围，符合当前市场的流行趋势。

动力部分，根据申报信息来看，新车将搭载双电机，可输出最大功率400千瓦，并采用三元锂电池，最高车速为200km/h。底盘方面，采用全铝前双叉臂式后全铝H-Arm多连杆式独立悬架的设定，并配备有CDC实时阻尼可调减振器和Brembo高性能运动卡钳，为用户提供酣畅淋漓的驾驶体验。