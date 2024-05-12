科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2024.05.06-2024.05.12）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

东南亚又迎来了一位全球科技巨头的加码。

本周早些时候，亚马逊旗下云服务平台AWS对外宣布，在未来4年内（至28年），将把其在新加坡的投资再提升近一倍至235亿新元。于此，AWS表示，希望通过对云和人工智能基础设施的建设，进一步满足客户对云服务日益增长的需求、加速人工智能的采用。

作为这一动向的背景，就在不久前，或者说就在上周，微软也刚刚宣布了类似的计划——同样将在未来4年内，这家巨头将在东南亚地区投资近40亿美元兴建云和人工智能基础设施，并针对其中一些国家制定了相关的长期发展规划。

从现实情况中来看，身为新兴市场的东南亚显然还有更多路要走——就数字化进程方面来说，它的十年步伐才刚刚迈过开端。但这些选项也必然不会是一种巧合。有观点表示，之所以东南亚正在这场人工智能热潮下日益承受起不断加码的期待的原因之一，是因为这些全球巨头正在寻求更加多元化的战略布局，从而减少当下充满不确定性的地缘政治风险的影响。

此外，作为东南亚日益融入全球版图中的一种体现，现阶段，东南亚所起到的枢纽作用也正在愈发凸显，而这一因素或许也加速了巨头们的纷纷入局。以新加坡为例，无论是从这里链接到更加深入的东盟地区，还是从东南亚走向亚洲乃至欧美，这片“新兴市场”所能触及到的空间和机遇也在不断随之扩张。

当然，回到东南亚本身，不难发现为这片地域提供活力的庞大人口基数以及相对复杂多元的社会架构也将会为建立在海量数据基础上的人工智能产业注入同样的动力。并且更不用说像马来西亚这样的希望借助海外科技巨头力量帮助自身成为数据中心枢纽的东盟国家···

目前，有数据预测，今年期间，东南亚人工智能市场规模预计将为100亿美元。至2030年，这一数字有望达到近269亿美元，实现17.8%的复合年增长率。基于这一势头，未来，不难预料东南亚将会更多的登上当下以人工智能为焦点的科技热潮舞台、并从中成为一种更加被关注的选择。

好了话不多说，让我们进入本次正题。

产业&动态

亚马逊将在新加坡再投资120亿新元：动点出海获悉，亚马逊旗下云服务平台AWS今日表示，将在未来四年内在新加坡再投资120亿新元，以用于在该国发展其云和人工智能基础设施。而在加上这笔规划资金后，AWS于该国的投资规模将达到235亿新元。

AWS在一项研究中预测，到2028年，这项投资预计将为新加坡的GDP贡献约237亿新元的份额，并为AWS和使用其云服务的企业提供超过1.23万个就业岗位。

比亚迪将于2026年在印度尼西亚生产电动汽车：比亚迪现已正式确认计划在印度尼西亚建设电动汽车工厂。为此，比亚迪正在西爪哇省梳邦智慧城市工业区购买100公顷的土地。施工将于今年开始，预计于 2026 年 1 月开始运营。比亚迪本身尚未提供任何产能信息，但印尼经济事务统筹部长Airlangga Hartarto表示，比亚迪今年年初的年产量为15万辆，投资额约为13亿美元。一月份，比亚迪还庆祝了进入东南亚国家市场。继泰国、乌兹别克斯坦、巴西和匈牙利之后，印尼工厂将成为比亚迪在中国以外的第五家电动汽车工厂。

VinFast计划在今年底前将授权经销商扩大至超120家：越南新能源车企VinFast日前在一份声明中表示，为了成为越南领先的汽车制造商、与成熟的汽油汽车品牌展开竞争，公司计划到年底将其国家展厅和授权经销商网络进一步扩大到至少120家。同时，该公司指出，其正在于越南市场展开VF 3迷你电动SUV的早期预定。据透露，VinFast计划将于5月13日至15日开启这一行动。

泰国外卖巨头Line Man Wongnai计划明年IPO：据外媒援引泰国外卖巨头Line Man Wongnai首席执行官兼联合创始人Yod Chinsupakul的发言表示，Line Man Wongnai正计划于2025年在泰国或美国交易所进行IPO。据悉，Yod也表示，在这两个国家展开双重上市也是存在可能的。作为背景，Line Man Wongnai曾通过一笔2.65亿美元的B轮融资于22年加入独角兽阵营。

马来西亚人工智能治理和道德准则框架即将发布：据外媒报道，马来西亚的人工智能治理和道德准则（Aige）框架的开发现已进入最后阶段，并将很快启动。马来西亚科技创新部部长Chang Lih Kang指出，Aige是一个为行业人工智能用户设置参数的框架——该框架概述了负责任的人工智能七项原则，可应用于所有三个主要类别（即用户和公众、政策制定者以及基于人工智能的技术的提供商或开发商）。他表示，遵守这些准则可以确保人工智能的道德和安全使用。

投融资

农业科技公司Elevarm获得260万美元融资：Elevarm 成立于2022年，主要通过其平台对外提供从肥料到土壤检测再到农产品交易等一系列园艺服务和产品。作为成立背景，Elevarm表示，通常，获得优质苗木和化肥的机会会仅限于大型企业农场，而这往往会导致小农户的种子和土壤质量较差，并且产量也会更低。因此，Elevarm希望，能够通过自身模式打破这一局面，从而最终改善小农群体的生计。

农业科技平台Rize完成1400万美元融资：Rize成立于2022年，旨在通过其平台收集可持续农业所需的关键农业信息，并通过整合有关农场表现和作物产量的数据，帮助稻农减少种植开支和用水量，从而更好适应气候变化。

从具体方面来说，据介绍，Rize目前会主要关注于干湿交替（AWD）以及水稻直播（DSR）方向，使得农民可以在不影响收成的情况下节约用水并减少甲烷排放。而作为背景，有数据指出，水稻种植目前占全球甲烷排放量的10%（占东南亚甲烷排放量的33%）。同时，这一产业也占据了全球灌溉用水量的三分之一以上。

观点&观察

从自动化到人工智能，马来西亚制造业的未来何时到来：长期以来，马来西亚的制造业一直被誉为该国的经济基石，并从中展现出强大的韧性和潜力。

有数据预测，到2030年，马来西亚制造业GDP有望达到5975亿林吉特，较当前实现61%的增幅。然而，在笔者看来，随着全球格局的演变，该行业仍然面临着迫切挑战——它需要借助技术的助力，为这里带来更具创造性和创新性的解决方案。