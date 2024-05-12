超级材料先驱 Lyten 已将锂硫 (Li-S) 电池运送给 Stellantis 和其他美国和欧盟 OEM 厂商进行测试，这是一个里程碑。

Lyten 发货的 6.5 Ah 锂硫软包电池样品是美国和欧洲领先汽车制造商对锂硫电池进行商业评估的第一个重要步骤。 Stellantis于2023年5月宣布投资Lyten的锂硫电池开发。

Lyten 首席执行官兼联合创始人丹·库克 (Dan Cook) 表示：“这一里程碑是 Lyten 团队多年专注工作和创新的结果，我们才刚刚开始进一步扩展锂硫电池的功能。”

Lyten 位于加利福尼亚州圣何塞的自动化试点生产线于 2023 年 5 月上线，使用标准锂离子制造设备和实践生产锂硫电池。该公司计划在今年晚些时候发货圆柱形 A 样品，其第一座千兆工厂目前正在设计中。

锂硫电池在实际操作条件下面临着与循环寿命和稳定性相关的问题，但 Lyten 表示，它已经在 锂硫电动汽车电池中解决了这些挑战。

Lyten 将其专有的 3D 石墨烯结构集成到锂硫电池的阴极中。这种结构增强了电池的整体稳定性和导电性，解决了多硫化物穿梭效应等常见问题，这种效应通常会导致锂硫电池的容量快速损失。

通过使用锂金属复合材料代替传统的石墨作为阳极，Lyten 提高了阳极的稳定性和效率。这种修改还有助于提高电池的整体能量密度，同时有可能减少随时间推移的退化。

阴极中对镍、钴和锰等关键矿物质的需求也被消除，这意味着预计碳足迹比锂离子电池低 65%，并且供应链可以完全在美国或欧盟大规模采购。

2024年2月，克莱斯勒宣布将Lyten的锂硫电池纳入其Halcyon概念电动汽车中，美国能源部已向Lyten拨款400万美元以加速开发。迄今为止，Lyten 已筹集超过 4.1 亿美元的股本。