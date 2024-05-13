根据Canalys发布的报告，2024年第一季度，全球平板电脑出货量小幅增长1%，达到3370万台。这是继连续四个季度下滑后首次实现增长，得益于消费支出的恢复和全球经济的稳定向好。

Canalys研究经理Himani Mukka表示：“经历较为困难的2023年后，平板电脑行业在2024年取得了开门红，今年后半年将得到进一步的缓解，尽管消费者对于平板电脑的支出长期持谨慎态度，但厂商仍充满信心。新玩家不断投资该领域，头部厂商也不断创新，试图激发消费者的兴趣、推动新的使用案例。”

2024年势必在平板电脑的外形和功能方面实现新的突破，制造商将着眼于可折叠设计和无需佩戴眼镜即可观看的3D影像。随着平板电脑市场的逐步复苏，未来有望高于疫情前的水平。去年推迟的商用领域和政府的部署，以及5G基础设施在未开发市场的快速扩张，必将推高对平板电脑的需求。

2024年第一季度，苹果以1200万台出货量，居于首位，占据36%的市场份额。三星略增1%，位于第二，出货量为680万台。得益于中国本土市场和亚太地区的需求，华为连续两个季度位居第三，出货量达270万台，同比增长高达70%。联想和亚马逊分别位列第四和第五，双方出货量均超过200万台。