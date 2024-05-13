近日，天津全和诚科技有限责任公司（简称“全和诚”）宣布成功完成超亿元Pre-B轮融资。本轮由聚能创投独家投资，点石资本担任独家财务顾问。新一轮融资将主要用于核酸药物、递送系统、体外诊断等生物技术化学原料及下游应用开发和商业化推广。

全和诚已完成基因治疗领域的递送技术平台的搭建，旨在为客户提供相关药物靶向递送的综合性解决方案。在小核酸药物递送系统领域，全和诚可提供多样的GalNAc结构定制合成服务，具备研发合成经验丰富、可实现公斤级以上交付、严格完备的质控质检体系等特色，同时不断自主创新布局了多项专利，包括合成路线、工艺优化、分离结晶纯化等，形成控制关键技术的核心专利群。

全和诚自主研发LNP递送系统，解决国内LNP专利“卡脖子”问题，填补市场空白。公司将建成拥有数千个可电离阳离子脂质的化合物库，制定阳离子脂质结构设计指导原则，建立高通量体内外评估体系，解决靶向性、安全性、耐受性、稳定性问题。聚焦原始创新、突破专利壁垒，实现多种核心组分的技术突破和量产。

全和诚创始人宋艳民表示：感谢聚能创投和老股东的信任和支持，全和诚过去十几年不断进行技术积累，并基于此不断拓展业务边界，形成目前特色医药中间体原料药+诊断分析化学原料+核酸药化学原料+创新小核酸药物的综合业务格局，公司正站在历史机遇期，产品下游蓬勃发展，全和诚将继续保持核心技术的领先，加大前沿原料的开发力度，打造核酸化学原料高地。

聚能创投总经理马磊表示：分子生物学促使了过去三十年生命科学研究成果的大爆发，我们看到近年来小核酸药物，mRNA药物迅速崛起，有望成为第三大药物形式，我们坚定看好核酸药物的前景。全和诚拥有十几年的技术经验积淀和充足的产品储备，业务稳健增长，过去几年快速建立了雄厚的行业客户基础，技术和产品都得到了商业化的认可。