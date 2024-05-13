近日，消费级AR领先品牌雷鸟创新面向海外市场发布新款内容终端Pocket TV。这是全球首款Google认证的便携式GTV（Google TV）产品，搭配雷鸟Air 2眼镜，用户可随时随地通过201英寸高清巨幕，无缝接入GTV生态，畅享海量内容。

Google TV拥有丰富且成熟的内容应用生态和交互体验，囊括了影视、直播、网络节目、游戏等多种内容和应用，横跨YouTube、Prime Video、Hulu等10000+应用，其与Android TV组成的Google智能电视生态月活高达2.2亿，正深刻影响家庭娱乐体验。Pocket TV的发布，不仅极大地丰富了AR眼镜的内容应用生态，更是首次将GTV带出客厅，为用户带来前所未有的便携式巨幕娱乐体验。

Pocket TV外观轻便小巧，可轻松放入口袋中，易于随身携带。与Pocket TV搭配使用的雷鸟Air 2是一款真正的“口袋巨幕”，整机仅重76g，却能为用户带来6米等效201英寸的随身高清巨幕。

通过Pocket TV，用户可轻松解锁超过70万部影视内容，这不仅涵盖了好莱坞大片、热门电视剧集、经典动画片，也包括了来自世界各地的独立电影和纪录片。同时，Pocket TV还带来了GTV 特有的个性化推荐功能，系统将根据用户的订阅和观看喜好推荐新内容，帮助用户告别“剧荒”。

除海量在线内容，Pocket TV还支持无线投屏和本地内容等播放。Pocket TV配备3GB内存+64GB本地存储，支持高达2TB的microSD卡扩展，用户可以直接将喜爱的内容存储到本地，无需担心网络限制。此外，Pocket TV支持Google Assistant，并配备了多个快捷按键，支持一键打开YouTube，极大提升了交互效率。

续航方面，Pocket TV内置了6500mAh大电池，带来5.5小时连续播放时长。当有需要的时候，它还可以化身移动电源，为手机等智能设备反向供电，让用户出行“轻装上阵”。

AR眼镜作为下一代通用计算终端，正以其独特的体验逐渐改变人们的生活方式。第三方机构CINNO Research判断，AR眼镜已进入快速成长期，预计未来2-3年将成为消费级市场的主流产品。目前，以雷鸟Air 2系列为代表的Birdbath巨幕眼镜是国内消费级AR眼镜最受欢迎的产品之一。

Birdbath方案的优势在于显示效果好，其最佳的使用场景在于移动观影、游戏和办公等。围绕上述场景进行产品和用户体验打磨，也成为此类产品从小众极客产品“跨越鸿沟”进入大众消费市场的关键点。

依托于TCL和雷鸟创新在大屏显示和AR核心光学领域的深厚积累，雷鸟Air系列眼镜在色彩调教、EyeBox、MTF等关键技术参数上拥有领先优势，带来旗舰级的高清巨幕显示效果。同时，为进一步提升用户在不同场景下的使用体验，雷鸟创新相继推出了包括Mirror Studio、雷鸟魔盒、JoyDock、Pocket TV在内的多款创新配件/套件，逐步形成以AR眼镜为中心的“1+N”产品矩阵。这一产品矩阵不仅丰富了AR眼镜的应用场景，更极大提升了用户在观影、游戏、办公三大场景中的交互效率和使用体验。

数据显示，雷鸟创新消费级AR眼镜出货量已连续两年位居中国市场第一，根据CINNO Research数据，2023年雷鸟创新销量份额39.1%，稳居国内消费级AR市场第一。值得一提的是，雷鸟创新AR眼镜新手用户占比超过60%，新手用户净推荐值（NPS）高达70%，用户好评率达到97%。这些数据揭示了AR眼镜正逐渐破圈，

伴随着Pocket TV的发布，雷鸟创新与Google强强联手，将推动AR眼镜在内容生态和用户体验上实现更大的飞跃，持续为用户带来全球顶尖AR眼镜内容娱乐体验，推动消费级AR眼镜跨越鸿沟。