vivo X100 系列新品三舰齐发，宣布与蔡司签署全新的联合研发扩展协议， 以自研和共研并行的开放体系，与蔡司共同探索移动影像新高度。 同时推出了蓝图影 像，在 X100 系列上市的蓝图影像专属于 vivo ｜ 蔡司联合研发产品线，代表了 vivo 影像在关键场景的认知与积累。

vivo 已经连续三年稳坐国产手机销量第一。今年 Q1 ， vivo 持续保持了第一成绩，满 分旗舰 X100 系列功不可没。 在 vivo X100 、 vivo X100 Pro 持续热销收获好口碑之 时， vivo 此次升级发布了 vivo X100s 、 vivo X100s Pro 和 vivo X100 Ultra 三款新品。 作为 vivo 史上首个 Ultra ， vivo X100 Ultra 搭载蔡司 2 亿 APO 超级长焦和一英寸云 台级主摄，不断拉高移动影像标准。 vivo X100s 凭借 7.80mm 超薄直屏设计、 旗舰 级影像体验及天玑 9300+ 强悍性能支持，成为 2024 年直屏旗舰新代表。全新发布的 vivo X100s 共有青云、钛色 、 白月光、深空灰四款配色，起售价 3999 元； vivo X100s Pro 共有钛色、 白月光、 辰夜黑三款配色，起售价 4999 元；两款新品将于 5 月 17 日正式发售。 vivo X100 Ultra 共有钛色、白月光、深空灰三款配色，起售价 6499 元， 将于 5 月 28 日正式发售。

自研与共研并行探索，走出移动影像新道路

最近， vivo 与蔡司签署了全新的联合研发扩展协议。 未来双方的合作，不仅要在影 像、 经典光学领域持续突破，在计算光学、 健康影像等方向， vivo 和蔡司也会深度 合作，共同探索未来影像的无限可能性。 未来， vivo 会与蔡司一起，持续构建移动 影像技术的绝对领导力。

2023 年 11 月， vivo “蓝科技” 正式发布，汇集蓝晶芯片技术栈、 蓝海续航系统、 蓝心大模型、 蓝河操作系统，全面展示了 vivo 十年阶段性技术研发成果，也为 vivo 锻造产品核心竞争力打下基石。 此次发布会上， vivo 再次发布了 “蓝科技” 家族第 五个成员 —— 蓝图影像，描绘影像未来新蓝图。

影像一直是 vivo 长期重投的技术赛道。 vivo 致力把专业设备的影像能力和摄影经验 整合进手机，打造人性化的移动影像体验，让用户随时随地纪录真实，传递感动。 为此， vivo 已累计投入超 2000 人力和数十亿研发经费，申请专利达 7000 多件， 推出了诸多广受欢迎的超级影像功能。

蓝图影像，代表了 vivo 影像在关键场景的认知与积累，是 vivo 自研传感器技术、 自研算法、 自研影像芯片等影像技术的集合。 vivo 的影像，是一个自研和共研并行 的开放性体系，也是一个跨领域合作的融合性体系。 在 X100 系列上市的蓝图影像 专属于 vivo ｜ 蔡司联合研发产品线。 更好地支持和补充了 vivo 蔡司联合影像系统， 代表了蔡司和 vivo 在整个产业链中影像技术的领先地位。

蓝图影像要追求的理想状态，是影像的软硬一体化设计。全新的「自研蓝图影像算 法矩阵」 ， 从超清画质、 臻彩还原、 算力加速三个子模块，全面构建 vivo 底层基础 算法能力。 同样重要的，是硬件的定制。 vivo 和供应链的顶级厂商深度联合研发 Sensor 、 模组等核心器件，最终实现所追求的影像效果。 强大的算法，需要强大算 力的支撑。 vivo 的自研影像芯片，已经进化到第三代“蓝图影像芯片 V3+ ” ， 能够 承载更多更复杂的实时算法并显著降低功耗。

硬件及软件双向突破，定义 Ultra 影像新标准

在对影像灭霸的期待声中， vivo 压轴发布了品牌史上首个 Ultra 。 vivo X100 Ultra 首 发搭载蓝图影像，并通过软件和硬件的双向突破，带来了移动影像新旗舰。 特别定制研发了长焦舞台功能，以独家自研算法重点攻克了 20-30 倍长焦舞台成片效果， 从拍照、 录像、 录音全方位入手， 将 vivo X100 Ultra 打造成了一款超级演唱会神器。 vivo X100 Ultra 真正集齐 了 vivo 的 “六大长焦影像” 功能，组成了长焦影像体验的理想蓝图。

vivo X100 Ultra 视频能力的另一个亮点是“稳定 ” ， 针对视频拍摄的曝光、 色彩、 对焦、 清晰度、 防 抖、 流畅性等需求，通过多方软硬一体化设计，确保用户可以使用 vivo X100 Ultra 持续稳定地输出高质量视频，即使是防抖难度更高的夜景视频， vivo X100 Ultra 也 几乎没有拖影，稳定且纯净，视频能力在安卓阵营一骑绝尘。

vivo X100 Ultra 还带来了人文街拍相机模式，推出了全新的黑白色彩，带来更街头的纪实感。创新潜水摄影 AI 视效、 3D 摄影等领先体验，让 vivo X100 Ultra 成为 名副其实的移动影像旗舰。

核心配置全部拉满，打造高端旗舰新代表

vivo X100 Ultra还拥有行业领先的通信能力，搭载全新升级的25天线寰宇信号放大系统，低频信号强度提升91%，同时支持网速3倍提升的5.5G网络。即便身处演唱会现场，不仅能通过长焦舞台功能官方式出片，还能借助强大信号能力秒速级分享。vivo X100 Ultra还首发搭载了Wi-Fi超级拉远模式，能在150m的超远距离下保持稳定连接。此外还支持双向卫星通信功能，并提供一键专业救援模式，可一键接通蓝天救援队，真正做到了无论在哪里，通信一直在线。

vivo X100 Ultra拥有5500mAh的蓝海续航系统。同时，由于采用半固态二代硅蓝海电池，能支持零下20度极限场景拍摄。

外观性能全面升级，vivo X100s获封高颜值直屏旗舰

全新发布的vivo X100s外观、性能、影像、综合体验实现了全面升级。采用7.80mm超薄直屏设计，视觉上呈现出别具一格的轻薄与优雅。

搭载“vivo看见-蓝心升级版”，三款手机即将于多平台全面开售

本次发布会上，vivo行业首发了多模态大模型技术应用“vivo看见-蓝心升级版”，基于自研AI多模态大模型强大的理解、处理能力，多维度提升产品功能体验，帮助视障用户更好地看见世界。新版本应用已上架应用商店，率先适配vivo X100s、vivo X100s Pro和vivo X100 Ultra三款机型。

三款新品预售、首销有多种优惠。

腕上健康专家vivo WATCH 3 ECG版全新发布，专业守护心脏健康

vivo本次发布会还推出了vivo WATCH 3 ECG版，产品内置高精准度心电监测传感器，拥有vivo心电分析提示软件，用户在保持佩戴的情况下，仅需30秒即可完成对窦性心律或房颤、房性早搏、室性早搏等指标的提示，再配合vivo健康App生成心电图报告，可实现对潜在⼼脏健康风险的实时识别与监控。

vivo WATCH 3 ECG搭载全新的蓝河操作系统，手表整体表现更轻量、更高效、更直觉、更有个性。支持eSIM独立通信，即使手机不在身边也不会错过重要电话和信息。同时，还有微信手表版，轻松收发微信消息，支持语音信息转文字，自定义快捷文字回复等实用功能。售价为1699元。