California 是标志性的露营车。在生产了超过 280,000 辆这款畅销车型后，大众汽车推出了第七代加州露营车。大众商用车自然保留了加州的关键细节，例如弹出式车顶和经过精心规划的内饰，直至最小的细节。当然，新加州也是适合日常使用的理想大众巴士，并且时时刻刻都是人生终极旅程的露营车。现在，通过最新的动力总成、辅助和信息娱乐系统以及新的露营车架构，所有这一切都更加成功地实现了。

有史以来第一次，所有加州车辆都将标配两扇滑动门，从而提供更多用途的选择。新加州的另一个首次亮相是插电式混合动力全轮驱动系统。这意味着露营车暂时成为电动汽车，同时允许较长的整体行驶里程。 New California 和有史以来最成功的露营车的未来预售将于 6 月开始。

海滩、海岸和海洋——适合各种情况的理想露营车

大众商用车将提供新加州海滩、海滩旅行、海滩露营车（后部带有迷你厨房）以及海岸和海洋版本（每个版本都配有驾驶员侧有一个完整的小厨房）。这意味着完整的露营车系列再次可以满足最多样化的需求和生活情况。 New California 也是德国汽车制造商最大的露营车系列的三大支柱之一；它位于较小的 Caddy California 和较大的 Grand California 之间。在这个整体范围内，新加州是完美的多面手，完美地结合了日常使用的多功能大众巴士和多功能露营车的功能。

始终配备弹出式车顶，始终配备两扇推拉门

New California 的所有版本均采用带有前窗和大型前开口的弹出式车顶，以及波纹管中的两个附加侧窗（均配有蚊帐）。另一个常见功能是左右侧的滑动门 – 在 California 6.1 中，此功能仅在海岸和海洋装备包中的前排乘客侧可用。因此，在日常生活中，新加州现在可以从两侧装卸。旅行时，车辆两侧还首次可以用作露天露台。现在可以为左侧或右侧订购可选的遮阳篷，以遮挡雨水或过多的阳光。

还有新功能：后排采用独立座椅，而不是后排长座椅。换句话说，昂贵的自行车现在也可以在里面行驶，而且座椅也可以根据个人喜好单独定位。最后但并非最不重要的一点是，从 Beach Tour 版本开始，所有 New California 车辆还在乘客侧 C 柱处配备了全新的露营车控制单元。所有露营车功能都可以通过显示屏进行控制和检查。另外，这些功能也可以通过信息娱乐系统上相应的车载应用程序和智能手机上的加州应用程序进行操作。一个小小的技术细节展示了新加州在各个方面的深思熟虑：只需双击众多灯开关之一即可同时关闭车内的所有 LED 和背景照明 -这种功能甚至在豪华酒店中也常常找不到。

Multivan 是 New California 的最先进基础

从技术角度来说，所有 New California 车辆均基于创新的模块化横向矩阵 (MQB) 平台，因此基于当前的长轴距版本的 Multivan。露营车长 5,173 毫米（前身：4,904 毫米）；不含外后视镜的宽度为 1,941 毫米（前身：1,904 毫米）。包括降低的弹出式车顶在内，高度为 1,990 毫米，与前身相同，这意味着它再次适合多层停车场。

车轴之间的跨度长达 3,124 毫米；这确保了船上比前身有更多的空间。车顶关闭时，内部高度为1,297毫米；当弹出式车顶打开时，该高度将增加至 2,108 毫米。得益于 MQB 平台，New California 配备了多种驾驶辅助系统，提供了额外的安全性和舒适性——从转弯时迎面而来的车辆制动功能到提供半自动驾驶辅助的旅行辅助系统，从而提高了驾驶体验。长途驾驶的舒适性。

第一款配备插电式混合动力驱动器和 4MOTION 的 California

California 的一项新功能是新型插电式混合动力驱动器 (eHybrid)，系统输出功率为 180 kW (245 PS)。 New California是大众汽车集团首款将插电式混合动力驱动器与4MOTION全轮驱动系统相结合的MQB车型。

插电式混合动力驱动使新加州可以暂时转变为日常使用的电动汽车。电动机和高科技 TSI (1.5 TSI evo2) 的高组合效率还可以实现很长的总行驶里程和高达 2,000 公斤的最大拖车重量。这使得 New California eHybrid 4MOTION 成为所有环球旅行者、冬季露营者以及使用船或拖车上的自行车露营者的理想伴侣。

三区概念

在新加州中，大众商用车通过两扇滑动门为露营地展示了一种新的三区概念。宽敞的内部空间和推拉门左右的空间融合在一起，创造出一个夏季被大自然包围的生活空间。

第一区 – 新加州的起居区： 在高度可调的前排座椅后面 – 可旋转 180 度（从海滩之旅及以上） – 整个车辆内部是日常驾驶的理想乘客舱，提供熟悉的灵活性。得益于这些可变座椅，滑板和自行车现在可以轻松地在车上运输。当用作露营车时，新加州的座位区可以快速转换成平坦的休闲区或面对面的座位，以供共享用餐时间或游戏。因此，新加州的前身坚固的后排座椅让位于重量仅为 24 公斤的可变独立座椅。由于采用了弹出式车顶，车辆的最大净空高度高达 2,108 毫米，令人印象深刻。

第二区和第三区 – 新加州的露台： 车辆右侧的滑动门在车辆的人行道一侧提供了安全的进出点，就像前身一样。因此，装卸车辆也变得简单且安全。在露营地，这个区域增强了户外生活的感觉，就像以前的加州 6.1 一样。然而，亮点是新加州在驾驶员侧还设有一个滑动门，打开后可创造额外的外部空间。

由于厨房和冰箱（也可以从外面进入）位于这一侧，因此该区域很可能用于用餐或消磨晚上的时间 – 几乎就像一个露台。为了最大限度地提高可变性，可以为车辆的右侧或左侧订购遮阳篷。例如，如果厨房一侧用作遮阳篷，则可以在右侧设置一个太阳帆，以打开该区域，以便在阴凉处玩耍或阅读。毫无疑问，由于有两个滑动门，现在进一步增强了将该车辆用作日常驾驶的大众巴士或休闲的多功能露营车的选择。