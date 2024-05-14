根据彭博社马克·古尔曼的说法，苹果公司即将在美国以外的国家和地区开售 Apple Vision Pro，来自全球各地的零售店员工已经飞往库比蒂诺参加为期 4 天的 Vision Pro 培训课程，培训已于上周开始。

苹果在 Vision Pro 于美国上市之前也举办过类似的培训课程，内容包括如何为顾客进行演示以及回答顾客的问题。目前苹果尚未公布 Vision Pro 在其它国家和地区的确切上市日期，不过知情人士称，该公司计划在 WWDC24 全球开发者大会后首次将 Vision Pro 推向国际市场。今年的苹果全球开发者大会将于北京时间 6 月 11 日至 15 日举行。

报道称，参加培训课程的员工来自澳大利亚、中国、德国、法国、日本、韩国和新加坡的苹果零售店，因此这些国家和地区很可能是继美国之后首批获得 Vision Pro 的市场。苹果分析师郭明錤此前表示，Vision Pro 将在 WWDC 之前在更多国家上市，但彭博社的最新消息则称是在 WWDC 之后，这与郭明錤的预测有所出入。

自发售以来，美国市场对 Vision Pro 的兴趣有所下降，据报道苹果也因此削减了 Vision Pro 的出货量。在国际市场销售可能会重振消费者对该设备的兴趣，但 3500 美元的高昂售价仍然是其普及的一大障碍，目前苹果尚未公布该头显在非美国地区的价格。