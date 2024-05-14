总部位于印尼的气候科技公司Jejakin日前宣布，已经获得了一笔270万美元的新融资。

据悉，这笔融资由PT ITM Bhinneka Power、Indogen Capital、SMDV、East Ventures等企业和机构参投。Jejakin在声明中表示，将通过这笔资金加强自身在研发、技术提升、市场增长等方面的工作。

Jejakin成立于2018年，主要基于人工智能和物联网技术的解决方案，为企业提供与碳项目相关的计算、分析、检测以及浏览等一系列内容，帮助其实现零排放目标（该平台也自称为印尼的首个碳管理解决方案）。

具体而言，据介绍，该公司对外提供CarbonIQ、CarbonAtlas 和 CarbonSpace三种产品。其中， CarbonIQ是碳核算平台，可帮助企业计算所有范围（包含范围1、范围2和范围3）的运营排放足迹；CarbonAtlas是利用卫星、物联网传感器和遥感技术堆栈的监测平台；CarbonSpace则是Jejakin的集成应用程序，以此连接到CarbonIQ和CarbonAtlas，允许企业及其利益相关者直接为气候行动做出贡献。

在市场表现方面，目前，Jejakin已为Gojek、BCA、Telkomsel、Indosat Ooredo Hutchison等30多个不同行业的客户提供支持。