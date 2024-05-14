彭博社的马克`古尔曼在最新一期的 Power On 时事通讯中表示，苹果将于今年晚些时候推出搭载 M4 系列的芯片的 MacBook Pro 和 Mac Mini。
具体而言，古尔曼预估 14 英寸 MacBook Pro 将采用 M4 芯片、14 英寸和 16 英寸 MacBook Pro 机型将采用 M4 Pro 和 M4 Max 芯片，Mac mini 机型将采用 M4 和 M4 Pro 芯片。
古尔曼预估苹果会在 2025 年为 MacBook Air、Mac Studio 和 Mac Pro 更新 M4 芯片，古尔曼并未提及 iMac。
古尔曼近日发布的 Power On 时事通讯中，再次分享了搭载 M4 系列芯片的新款 Mac 设备更新路线图：
- 2024 年年底前推出配备 M4 的低端 14 英寸 MacBook Pro；
- 2024 年年底前推出配备 M4 的 24 英寸 iMac;
- 2024 年年底 / 2025 年年初推出配备 M4 Pro / Max 芯片的全新 14 英寸和 16 英寸高端 MacBook Pro；
- 2024 年年底 / 2025 年年初推出配备 M4 和 M4 Pro 配置的 Mac mini；
- 2025 年春季左右上市新款 13 英寸和 15 英寸 MacBook Air；
- 2025 年年中推出配备高端 M4 芯片的 Mac Studio；
- 2025 年下半年推出配备 M4 Ultra 芯片的 Mac Pro。
MacRumors 则认为，基于苹果此前的发布习惯，每年的 10 月是发布新款 Mac 产品的常见月份，因此苹果可能会在今年 10 月发布搭载 M4 系列芯片的全新 Mac 产品。